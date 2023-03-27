Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli evleniyor düğün tarihi belli oldu! İki aile dünür oluyor bakın Cenk Küpeli kiminle evleniyor
2005-2018 yılları arasında İbrahim Kutluay ile evli kalan ardından 2019-2021 yıllarında Cenk Küpeli'yle hayatını birleştiren Demet Şener yeniden evlilik hazırlığı yaparken, ikinci eşi de yeniden evleniyor. Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli yeniden damat olmaya hazırlanırken, bakın müstakbel eş adayı kim. İşte haberin detayları...
27.03.2023 08:36 - Son Güncelleme: 27.03.2023 08:36
Kuzu Holding'in veliahtlarından Özge Kuzu ile Küpeli Ailesi'nin oğlu Cenk Küpeli hayatlarını birleştiriyor.
Öte yandan Cenk Küpeli, Demet Şener ile 2,5 aylık ilişkisini 21 Haziran 2019 tarihinde sürpriz bir şekilde nikâh masasında taşımıştı.