RAMAZAN İMSAKİYE
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Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli evleniyor düğün tarihi belli oldu! İki aile dünür oluyor bakın Cenk Küpeli kiminle evleniyor

2005-2018 yılları arasında İbrahim Kutluay ile evli kalan ardından 2019-2021 yıllarında Cenk Küpeli'yle hayatını birleştiren Demet Şener yeniden evlilik hazırlığı yaparken, ikinci eşi de yeniden evleniyor. Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli yeniden damat olmaya hazırlanırken, bakın müstakbel eş adayı kim. İşte haberin detayları...

27.03.2023 08:36 - Son Güncelleme: 27.03.2023 08:36
Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli evleniyor düğün tarihi belli oldu! İki aile dünür oluyor bakın Cenk Küpeli kiminle evleniyor

Demet Şener'in eski eşi Cenk Küpeli evleniyor.

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Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli evleniyor düğün tarihi belli oldu! İki aile dünür oluyor bakın Cenk Küpeli kiminle evleniyor

Kuzu Holding'in veliahtlarından Özge Kuzu ile Küpeli Ailesi'nin oğlu Cenk Küpeli hayatlarını birleştiriyor.

Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli evleniyor düğün tarihi belli oldu! İki aile dünür oluyor bakın Cenk Küpeli kiminle evleniyor

Çiftin nikahı haziran ayında.

Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli evleniyor düğün tarihi belli oldu! İki aile dünür oluyor bakın Cenk Küpeli kiminle evleniyor

İkili, İstanbul Boğazı'ndaki bir otelde yapılacak görkemli törenle hayatlarını birleştirecek.

Demet Şener’in eski eşi Cenk Küpeli evleniyor düğün tarihi belli oldu! İki aile dünür oluyor bakın Cenk Küpeli kiminle evleniyor

Öte yandan Cenk Küpeli, Demet Şener ile 2,5 aylık ilişkisini 21 Haziran 2019 tarihinde sürpriz bir şekilde nikâh masasında taşımıştı.

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