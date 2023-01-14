Survivor Nagihan Survivor'a verdi veriştirdi: "Ortam sahte görmediğim üçkağıtları orada gördüm" Acun ılıcalı bu sözlere çok kızacak
Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilirken elenmesiyle herkesi şoke eden Nagihan Karadere, tüm sezonun da en olaylı isimlerinden biriydi. Ettiği kavgalar gerekse parkur performansıyla hem sezona hem de tüm Survivor tarihine damgasını vuran isimlerinden biri olan Nagihan Karadere Survivor 2023'ün başlamasına günler kala bomba açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Survivor'a performansıyla damga vuran isimlerden biri olan Nagihan Karadere, Survivor 2023 sezonuna başlamasına günler kala bomba açıklamaların altına imzasını attı. İşte haberin detayları...
Yarışma tam gündemde olduğu sırada eski Survivor Nagihan Karadere'nin verdiği röportajda söyledikleri olay oldu.
Daha önce de Survivor konusunda sert çıkışlara imzasını atan Nagihan Karadere yine benzer açıklamalar yaptı.
Yarışmaya katıldıktan sonra yaşadıklarını "Survivor'dan sonra kendime gelemedim, çok yorucu ve yıpratıcı bir süreçten geçtim." ifadeleriyle dile getiren Nagihan Karadere kendisi için çok zor olduğunu dile getirdi.
Yarışma ortamının hem psikolojik hem de fiziksel olarak herkesi son derece yıprattığını söyleyen Nagihan, "Survivor'da oraya giden herkes bırakmak istiyor, benim de yaşadığım oldu" dedi.