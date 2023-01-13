Burhan Çaçan'ın ölümünde acı gerçek! Cenazede Nuri Alço açıkladı: "Doktoru 'anjiyo yapalım' dedi Burhan 'Salı' dedi"

Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hastanede tedavi görmüş ve kalbine stent takılmıştı.