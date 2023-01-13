Burhan Çaçan'ın ölümünde acı gerçek! Cenazede Nuri Alço açıkladı: "Doktoru 'anjiyo yapalım' dedi Burhan 'Salı' dedi"
Burhan Çaçan'ı cenazesinde sanatçı dostları yalnız bırakmadı! Geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın ölüm haberi sanat dünyasını derinden üzdü. "Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan son yolculuğuna uğrurlanırken sanatçı dostları yalnız bırakmadı. İbrahim Tatlıses ise vefat haberini bu sabah öğrendiğini açıklayan bir yazı paylaştı ve "Mekanın cennet olsun Burhan'ım" dedi. Sanatçı Nuri Alço "Aynı doktora gidiyorduk. Doktor Burhan'a muayanede 'Durumunu hiç iyi görmüyorum, anjiyo yapalım' dedi. Burhan da 'Salı yapalım' dedi" diye konuştu.
"DOKTORU 'ANJİYO YAPALIM' DEDİ BURHAN 'SALI' DEDİ"
Burhan Çaçan'ın ölümünde acı gerçek ortaya çıktı. Cenazede Nuri Alço açıkladı.
Ünlü sanatçı Burhan Çaçan'dan acı haber geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
45 yıl önce amatör sesler yarışmasını kazanan sanatçı, ilk albümünü 1981 yılında çıkarmıştı. Usta sanatçı Burhan Çaçan, Bakırköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce hastanede tedavi görmüş ve kalbine stent takılmıştı.
Burhan Çaçan'ın vefat haberini alan sevenleri ve hayranları sanatçının evine akın etti.
Burhan Çaçan'ın cenazesi evinden alındı! Helallik verildi! O anlar kamerada