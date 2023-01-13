Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Dominik'te! Survivor 2023 yarışmacıları sağ baştan saydı Berdan Mardini, Seçkin Piriler...
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Dominik'te! Survivor 2023 yarışmacıları sağ baştan saydı Berdan Mardini, Seçkin Piriler, Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eker, Zeynep Alkan daha kimler kimler... Demet Akalın'ın dalga geçtiği Survivor 2023 yarışmacıları adaya yerleşti. Acun Ilıcalı da sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile soluğu Dominik'te aldı. Peş peşe fotoğraflar paylaşan Acun Instagram gönderisiyle kısa sürede gündem oldu.
13.01.2023 09:53 - Son Güncelleme: 13.01.2023 10:06
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Dominik'te! Survivor 2023 yarışmacıları sağ baştan saydı Berdan Mardini, Seçkin Piriler...