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Haberler Magazin Survivor Nagihan Survivor'a sallamış "Üçkağıt" demişti! Acun Ilıcalı'nın yerden yere vurduğu Nagihan Karadere çark etti! Kanser haberiyle kahretmişti

Survivor Nagihan Survivor'a sallamış "Üçkağıt" demişti! Acun Ilıcalı'nın yerden yere vurduğu Nagihan Karadere çark etti! Kanser haberiyle kahretmişti

Survivor 2022 All-Star'ın en büyük şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilirken elenmesiyle herkesi şoke eden Nagihan Karadere, tüm sezonun da en olaylı isimlerinden biriydi. Ettiği kavgalar, gerekse parkur performansıyla hem sezona hem de tüm Survivor tarihine damgasını vuran isimlerinden biri olan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde Survivor için "Çok sahte bir ortam var hayatımda görmediğim üçkağıtları gördüm" demiş bunun üzerine Acun Ilıcalı, Karadere'yi yerden yere vurmuştu. Kısa süre önce kansere yakalandığını duyuran Karadere günler sonra çark etti, özür diledi.

19.01.2023 09:02 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:04
Survivor Nagihan Survivor’a sallamış Üçkağıt demişti! Acun Ilıcalı’nın yerden yere vurduğu Nagihan Karadere çark etti! Kanser haberiyle kahretmişti

Nagihan Karadere, Survivor'un yeni sezonu başlamadan önce yarışmayla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti. Ardından Acun Ilıcalı, Survivor Panaroma yayınında Karadere'yi yerden yere vurmuştu. Bunun üzerine bakın Karadere ne yaptı.

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Survivor Nagihan Survivor’a sallamış Üçkağıt demişti! Acun Ilıcalı’nın yerden yere vurduğu Nagihan Karadere çark etti! Kanser haberiyle kahretmişti

Fenomen yarışmacı, yarışmanın sahte olduğunu ve kimsenin Survivor'a gitmemesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Survivor Nagihan Survivor’a sallamış Üçkağıt demişti! Acun Ilıcalı’nın yerden yere vurduğu Nagihan Karadere çark etti! Kanser haberiyle kahretmişti

Karadere, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan. Survivor'da görmediğim kadar samimiyetsizlikler gördüm. Görmediğim kadar yalanlar gördüm. Hayatımda görmediğim üçkağıtlar gördüm"

Survivor Nagihan Survivor’a sallamış Üçkağıt demişti! Acun Ilıcalı’nın yerden yere vurduğu Nagihan Karadere çark etti! Kanser haberiyle kahretmişti

ACUN ILICALI'DAN YANIT!
Survivor 2023'ün ilk bölümü yayınlanmadan önce Survivor Panorama'ya katılan Acun Ilıcalı, Nagihan Karadere'nin bu sözlerine karşılık vermişti.

Survivor Nagihan Survivor’a sallamış Üçkağıt demişti! Acun Ilıcalı’nın yerden yere vurduğu Nagihan Karadere çark etti! Kanser haberiyle kahretmişti

Karadere'nin söylediklerini asla kabul etmediğini dile getiren Acun Ilıcalı, şöyle konuştu: "Survivor seyircinin 'Bu sezon kim şampiyon olmalı?' diye takdir ettiği bir yarışma. Nagihan Hanım sağ olsun çok bozuldu. Survivor'da birinci olamadı diye... Mesela Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben onu çözemedim. Gerçekten öyle. Hani Nagihan'a baktığım zaman benim çok sevdiğim bir insan, görüştüğüm de bir insan.

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