Şarkıcı Elif Karlı cephesinden kara haber! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti "18 stendi, böbrek yetmezliği ve şekeri vardı"
Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti... Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası Cengiz Karlı bir süredir cezaevindeydi. Elif Karlı, geçtiğimiz günlerde de eşinin hasta ve cezaevinde olduğunu hatırlatarak sitem dolu bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra acı haber geldi. Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatı kaybetti. Karlı, vefat haberi sonrası açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...
Türk müziğinin başarılı isimlerinden Elif Karlı'nın 30 yıl önce dünyaevine girdiği 2 çocuğunun babası Cengiz Karlı, bir süredir cezaevinde yatıyordu. Karlı, eşinden gelen haberle sarsıldı.
Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti.
Geçtiğimiz haftalarda işi ile evliliklerinde 28 yılı geride bırakan Elif Karlı ve eşi Cengiz Karlı'nın iki de çocuğu var.
İLK PAYLAŞIM
Eşinin vefatı sonrası Karlı Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
"7 aydır Tokat T tipi cezaevinde tutuklu yargılanan ve sağlık problemlerinden dolayı defalarca avukatımız aracılığı ile tutuksuz yargılanmasını talep ettiğim ancak ret cevapları aldığım, eşim Cengiz Karlı dün gece sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir."