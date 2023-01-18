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Haberler Magazin Şarkıcı Elif Karlı cephesinden kara haber! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti "18 stendi, böbrek yetmezliği ve şekeri vardı"

Şarkıcı Elif Karlı cephesinden kara haber! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti "18 stendi, böbrek yetmezliği ve şekeri vardı"

Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti... Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası Cengiz Karlı bir süredir cezaevindeydi. Elif Karlı, geçtiğimiz günlerde de eşinin hasta ve cezaevinde olduğunu hatırlatarak sitem dolu bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra acı haber geldi. Elif Karlı'nın eşi Cengiz Karlı, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatı kaybetti. Karlı, vefat haberi sonrası açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

18.01.2023 10:54 - Son Güncelleme: 18.01.2023 10:57
Şarkıcı Elif Karlı cephesinden kara haber! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti 18 stendi, böbrek yetmezliği ve şekeri vardı

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Elif Karlı'nın 30 yıl önce dünyaevine girdiği 2 çocuğunun babası Cengiz Karlı, bir süredir cezaevinde yatıyordu. Karlı, eşinden gelen haberle sarsıldı.

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Şarkıcı Elif Karlı cephesinden kara haber! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti 18 stendi, böbrek yetmezliği ve şekeri vardı

Elif Karlı'nın eşi Ahmet Cengiz Karlı cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata veda etti.

Şarkıcı Elif Karlı cephesinden kara haber! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti 18 stendi, böbrek yetmezliği ve şekeri vardı

İki çocuk babası olan 57 yaşındaki Cengiz Karlı, 6 aydır Tokat cezaevindeydi.

Şarkıcı Elif Karlı cephesinden kara haber! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti 18 stendi, böbrek yetmezliği ve şekeri vardı

Geçtiğimiz haftalarda işi ile evliliklerinde 28 yılı geride bırakan Elif Karlı ve eşi Cengiz Karlı'nın iki de çocuğu var.

Şarkıcı Elif Karlı cephesinden kara haber! Cezaevindeki eşi Cengiz Karlı hayatını kaybetti 18 stendi, böbrek yetmezliği ve şekeri vardı

İLK PAYLAŞIM

Eşinin vefatı sonrası Karlı Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"7 aydır Tokat T tipi cezaevinde tutuklu yargılanan ve sağlık problemlerinden dolayı defalarca avukatımız aracılığı ile tutuksuz yargılanmasını talep ettiğim ancak ret cevapları aldığım, eşim Cengiz Karlı dün gece sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etmiştir."

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