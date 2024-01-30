Survivor Nagihan Sahra kavgasının nedeni ayyuka çıktı! Sahra Işık Nagihan Karadere olayının sebebi o videodaki cinsel ilişki itirafı

Survivor 2024 All-Star kavgalarıyla, olayları ve husumetleriyle gündemden düşmüyor... Önceki sezonlarda yarışmış yarışmacıların bir kez daha Survivor parkurlarında ter döktüğü All-Star açılışı Poyraz-Turabi kavgasıyla yapmıştı. Başladığı gibi kavgayla devam eden programda son olarak Nagihan'ın, Sahra'ya şiddet uyguladığı ve bu yüzden ceza aldığı ortaya çıkmıştı. Herkesi Nagihan-Sahra kavgasının nedenini ve videosunu merak ederken, kavganın nedeni sosyal medyada ortaya çıktı.