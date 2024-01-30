Survivor Nagihan Sahra kavgasının nedeni ayyuka çıktı! Sahra Işık Nagihan Karadere olayının sebebi o videodaki cinsel ilişki itirafı

Survivor 2024 All-Star kavgalarıyla, olayları ve husumetleriyle gündemden düşmüyor... Önceki sezonlarda yarışmış yarışmacıların bir kez daha Survivor parkurlarında ter döktüğü All-Star açılışı Poyraz-Turabi kavgasıyla yapmıştı. Başladığı gibi kavgayla devam eden programda son olarak Nagihan'ın, Sahra'ya şiddet uyguladığı ve bu yüzden ceza aldığı ortaya çıkmıştı. Herkesi Nagihan-Sahra kavgasının nedenini ve videosunu merak ederken, kavganın nedeni sosyal medyada ortaya çıktı.
Survivor All Star'da Nagihan ve Sahra Işık arasında çıkan özel hayat kavgası gündem oldu. Günlerdir merak edilen Nagihan-Sahra kavgasının nedeni de sosyal medyada ayyuka çıktı. İşte haberin ayrıntıları.
Survivor'da Nagihan Karadere ile Sahra Işık arasında çıkan, hatta Sahra'nın bir süredir ortalarda görünmemesine neden olan büyük kavga merak ediliyor.
Acun Ilıcalı, "Özel hayat konusunda çok ciddi sözler olduğunda biz bu görüntüleri yayımlamak istemedik. Prodüksiyon olarak çok üzüldük" dedi.