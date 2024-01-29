1 ayda 4 kez atak geçirdi! Tuba Ünsal'ın ilgi çekmek için söylediği hastalık gerçek oldu! “Korkunç sancılarla boğuştum! İç organlarım...”

İki çocuk annesi Tuba Ünsal, ilgi çekmek için söylediği hastalığın gerçek olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı. Bir ayda 4 kez atak geçiren ünlü oyuncu, "Korkunç sancılarla boğuştum. İç organlarım bu süreçte kötü etkilendiler diye tedirgin oldum" ifadelerini kullandı. İşte Tuba Ünsal'ın hastalığı ve yaşadıkları...
Gecenin Ucunda, Yemin, Vizontele Tuuba gibi projelerde yer alan Tuba Ünsal hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu bu kez sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. Korkunç sancılarla boğuştum. İç organlarım bu süreçte kötü etkilendiler diye tedirgin oldum
Küçükken ailesinden ilgi görmek istediği zaman karın ağrısı numarası yapıp ailesini hastane hastane gezdirdiğini itiraf eden Tuba Ünsal, yıllar sonra genetik hastalık teşhisi konuldu.
2008'de Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) teşhisi konulan oyuncu hastalığının nüksettiğini, son 1 ayda 4 kez atak geçirdiğini söyledi.
Yaşadıklarını anlatan Ünsal, şöyle konuştu: "Korkunç sancılarla boğuştum. İç organlarım bu süreçte kötü etkilendiler diye tedirgin oldum.
Konunun biraz zihinde olduğuna dair kafa yordum, 1 hafta önce acıdan kıvranırken meditasyon yaptım, iyi geldi"
Tuba Ünsal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çocukken annem benimle ilgilensin diye karnımı cimcirirdim. Hastane hastane dolaşırdık.