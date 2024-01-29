1 ayda 4 kez atak geçirdi! Tuba Ünsal'ın ilgi çekmek için söylediği hastalık gerçek oldu! “Korkunç sancılarla boğuştum! İç organlarım...”

İki çocuk annesi Tuba Ünsal, ilgi çekmek için söylediği hastalığın gerçek olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı. Bir ayda 4 kez atak geçiren ünlü oyuncu, "Korkunç sancılarla boğuştum. İç organlarım bu süreçte kötü etkilendiler diye tedirgin oldum" ifadelerini kullandı. İşte Tuba Ünsal'ın hastalığı ve yaşadıkları...