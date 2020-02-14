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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlü çıktı! Payitaht Abdühamid'in...

Cuma akşamlarının tartışmasız lideri Hercai, kendi yıldızlarını yarattı. Bunların en başında Akın Akınözü geliyor tabi. Hercai'de Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü kısa sürede geniş kitleler tarafından çok sevildi. 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün özel hayatına dair pek çok detay merak ediliyor. Sandra Pestemalciyan ile bir süredir aşk yaşayan Akın Akınözü yine ünlü bir aileden geliyor. Hatta Akın Akınözü'nün annesi de hepimizin tanıdığı bir oyuncu. Hatta Payitaht Abdülhamid dizisinde karşımıza çıkıyor. Peki Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün en az kendisi kadar ünlü annesi kim? İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin anneleri...

14.02.2020 18:35 - Son Güncelleme: 14.02.2020 18:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





