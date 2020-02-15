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Hercai'nin güzel Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai kuşkusuz cuma akşamlarını tartışmasız lideri haline geldi. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı dizi kısa sürede fenomen oldu, genç yıldızlarına da şöhreti getirdi. Ebru Şahin, sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerin başında geliyor. 25 yaşındaki güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı ve şu sözlerle aktardı 'Sonunda kavuştuk' Ancak bağımlı olan sadece o değil...

15.02.2020 09:50 - Son Güncelleme: 15.02.2020 10:03
Hercai'nin güzel Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

ATV'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Hercai'de "Reyyan Şadoğlu" karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, Instagram'da da adından söz ettiriyor. Her hareketi ile olay olan Ebru Şahin yine çok konuşulacak. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. O anları daha önce Instagram hesabından paylamış. Ancak bağımlı olan sadece o değil...

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Hercai'nin güzel Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. Ebru Şahin o kareyi Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

Hercai'nin güzel Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

ÜNLÜLER VE BAĞIMLISI OLDUKLARI OYUNLAR

Ajda Pekkan

Süperstar oyun konusunda sınır tanımayan isimlerin en başında geliyor. Oyun oynayabilmek için Facebook hesabı olmadığı için "yeni can" alamadığından, "sanal kredi kartı" ile oynadığı oyunlar için "yardım" alıyor. Sanal kredi kartı kullanmasının sebebi ise, internette yaşanan kredi kartı dolandırıcılığına yakalanmamak için. Candy Crush Soda, Harvest Swap ve Candy Crush Ajda Pekkan'ın bağımlısı olduğu oyunlar.

Hercai'nin güzel Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

Kerem Bürsin

2041 adlı zeka oyununu oynuyor.

Hercai'nin güzel Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...

Metin Arolat

Kelimelik ve Kelime Avı oynuyor.

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