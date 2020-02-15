Hercai'nin güzel Reyyan'ı Ebru Şahin bağımlı çıktı! Ebru Şahin elinden düşüremiyormuş...
atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hercai kuşkusuz cuma akşamlarını tartışmasız lideri haline geldi. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in başrollerini paylaştığı dizi kısa sürede fenomen oldu, genç yıldızlarına da şöhreti getirdi. Ebru Şahin, sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerin başında geliyor. 25 yaşındaki güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar şaşırtan bir gerçekle karşılaştı. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı ve şu sözlerle aktardı 'Sonunda kavuştuk' Ancak bağımlı olan sadece o değil...
ATV'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Hercai'de "Reyyan Şadoğlu" karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, Instagram'da da adından söz ettiriyor. Her hareketi ile olay olan Ebru Şahin yine çok konuşulacak. Ebru Şahin tam bir bağımlı çıktı. O anları daha önce Instagram hesabından paylamış. Ancak bağımlı olan sadece o değil...
ÜNLÜLER VE BAĞIMLISI OLDUKLARI OYUNLAR
Ajda Pekkan
Süperstar oyun konusunda sınır tanımayan isimlerin en başında geliyor. Oyun oynayabilmek için Facebook hesabı olmadığı için "yeni can" alamadığından, "sanal kredi kartı" ile oynadığı oyunlar için "yardım" alıyor. Sanal kredi kartı kullanmasının sebebi ise, internette yaşanan kredi kartı dolandırıcılığına yakalanmamak için. Candy Crush Soda, Harvest Swap ve Candy Crush Ajda Pekkan'ın bağımlısı olduğu oyunlar.