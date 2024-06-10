Survivor Nagihan Karadere’den Yunus Emre ifşası! Duyanın ağzı açık kaldı! “Canımdan oluyordum” deyip itirafları sıraladı

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen Survivor All Star'da mücadele eden Yunus Emre Özden, finale günler kala adaya veda etti. Yunus Emre Özden'in veda konuşması dikkat çekerken eski yarışmacılardan Nagihan Karadere yaptığı açıklamayla ağızları açık bıraktı. "Canımdan oluyordum" diyen Karadere, anlattığı detaylarla kısa sürede gündem oldu. İşte Nagihan Karadere'nin o açıklaması...
Survivor All Star'da dün akşam ekrana gelen düello finalinde 5-3 kaybeden Yunus Emre Özden yarışmaya veda etti.
Finale günler kala elenen Yunus Emre Özden, şu ifadeleri kullandı: "Bu sezon yaşandı bitti, artık söylenecek son sözler şunlar; Zor bir hayat yaşadım.
30 yaşına kolay gelmedim ve gerçekten dünya döndükçe insanın üstüne çamur sıçratan bir yer. Aileniz size bazı şeyleri karşılıksız verirken, bu çamur sıçratmaya büyümekte denebilir aslında.