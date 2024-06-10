2 gün önce evlenen Gamze Özçelik’in sır gibi sakladığı kız kardeşine bakın! Gören hayran kaldı! Reshad Strik’in güzeller güzeli baldızı...

Arka Sokaklar dizisinde birlikte rol aldığı Uğur Pektaş ile 3 yıl evli kalan ve Murathan adında bir oğlu olan Gamze Özçelik, uzun bir süre önce ekranlara veda edip kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile yardımdan yardıma koştu. Birçok ihtiyaç sahibine yardım eli uzatarak takdir toplayan Özçelik, önceki gün ise bambaşka bir haberle gündeme geldi. Uzun bir süredir kalbi boş olan Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin nikahından görüntüler büyük ses getirirken Özçelik'in hayatı merak edildi. Gamze Özçelik'in sır gibi sakladığı kız kardeşi ise görenleri hayran bıraktı. İşte Reshad Strik'in güzeller güzeli baldızı...