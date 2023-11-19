Survivor Nagihan Karadere'den güç gösterisi! Asena Demirbağ ile Atakan Işıktutan kayıtsız kalmadı! “Ablam şova başlamış”

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Survivor All Star 2024 öncesi sıkı bir antrenman yapan Karadere, spor salonunda çektiği görüntüleri Instagram'da yayınladı. Nagihan'ın ağızları açık bırakan paylaşımına Asena Demirbağ ile Atakan Işıktutan kayıtsız kalmazken "Ablam şova başlamış" yorumları yapıldı. İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımı...