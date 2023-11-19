Survivor Nagihan Karadere'den güç gösterisi! Asena Demirbağ ile Atakan Işıktutan kayıtsız kalmadı! “Ablam şova başlamış”

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran milli atlet Nagihan Karadere, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Survivor All Star 2024 öncesi sıkı bir antrenman yapan Karadere, spor salonunda çektiği görüntüleri Instagram'da yayınladı. Nagihan'ın ağızları açık bırakan paylaşımına Asena Demirbağ ile Atakan Işıktutan kayıtsız kalmazken "Ablam şova başlamış" yorumları yapıldı. İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımı...
İlk olarak 2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, geçen günlerde 'Survivor All Star 2024'te de yer alacağını açıklamıştı.
Ülkemize çok sayıda madalya kazandıran milli atlet, yarışma öncesi boş durmadı. Sıkı bir antrenman yapan Karadere, o anları sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi.
Ünlü isim, spor salonunda çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.