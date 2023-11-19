Azra Akın sıfır makyaj yakalandı! Kainat Güzeli’ni bir de böyle görün! En doğal haliyle...

2002'de Türkiye güzeli seçilen Azra Akın, aynı yıl Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazandı. Güzelliğinin yanı sıra rol aldığı dizilerle de adından söz ettiren Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile evlendi ve Demir adında bir oğlu oldu. Bir çocuk annesi Akın önceki akşam sıfır makyaj kameralara yansıdı. Ünlü oyuncunun makyajsız hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Azra Akın'ın en doğal hali...