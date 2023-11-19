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Azra Akın sıfır makyaj yakalandı! Kainat Güzeli’ni bir de böyle görün! En doğal haliyle...

2002'de Türkiye güzeli seçilen Azra Akın, aynı yıl Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazandı. Güzelliğinin yanı sıra rol aldığı dizilerle de adından söz ettiren Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile evlendi ve Demir adında bir oğlu oldu. Bir çocuk annesi Akın önceki akşam sıfır makyaj kameralara yansıdı. Ünlü oyuncunun makyajsız hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Azra Akın'ın en doğal hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 14:40 Güncelleme 19 Kasım 2023, 14:46
Azra Akın sıfır makyaj yakalandı! Kainat Güzeli’ni bir de böyle görün! En doğal haliyle... 1

2002 yılında hem Türkiye güzeli hem de Miss World'de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.

Azra Akın sıfır makyaj yakalandı! Kainat Güzeli’ni bir de böyle görün! En doğal haliyle... 2

2004 yılında başrolü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Yağmur Zamanı adlı dizide Eylül karakterini canlandıran Akın, güzelliğinin yanı sıra oyunculuk performansıyla da adından söz ettirdi.

Azra Akın sıfır makyaj yakalandı! Kainat Güzeli’ni bir de böyle görün! En doğal haliyle... 3

2017 yılında Atakan Koru ile dünyaevine giren Azra Akın, 2018'de oğlu Demir'i kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

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