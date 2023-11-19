Azra Akın sıfır makyaj yakalandı! Kainat Güzeli’ni bir de böyle görün! En doğal haliyle...

2002'de Türkiye güzeli seçilen Azra Akın, aynı yıl Miss World'de Dünya Güzeli unvanını kazandı. Güzelliğinin yanı sıra rol aldığı dizilerle de adından söz ettiren Akın, 2017 yılında Atakan Koru ile evlendi ve Demir adında bir oğlu oldu. Bir çocuk annesi Akın önceki akşam sıfır makyaj kameralara yansıdı. Ünlü oyuncunun makyajsız hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Azra Akın'ın en doğal hali...
2002 yılında hem Türkiye güzeli hem de Miss World'de Dünya Güzeli seçilen Azra Akın, kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.
2004 yılında başrolü Tamer Karadağlı ile paylaştığı Yağmur Zamanı adlı dizide Eylül karakterini canlandıran Akın, güzelliğinin yanı sıra oyunculuk performansıyla da adından söz ettirdi.