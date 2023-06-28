Survivor Nagihan Karadere kırmızı bikinisi ile yayınladı! Kızıyla tatile çıkan Nagihan paylaşmaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, tatil sezonunu Kıbrıs'ta açtı. Geçen haftayı Kıbrıs'ta geçiren Karadere, şimdi ise Antalya'ya uçtu. Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü isim, ilk olarak kırmızı bikinisi ile paylaşımda bulundu. Karadere sonra ise kızı ile pozunu yayınladı. İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımları...
28.06.2023 16:02 - Son Güncelleme: 28.06.2023 16:02
Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine yeni sezonda Survivor'a katılacağını duyurmuştu.
Survivor öncesi tatil yapan Nagihan Karadere, geçen hafta Kıbrıs'a gitti. Sezonu Kıbrıs'ta açan ünlü isim daha sonra ise rotasını Antalya'ya çevirdi.