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Survivor Nagihan Karadere kırmızı bikinisi ile yayınladı! Kızıyla tatile çıkan Nagihan paylaşmaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Nagihan Karadere, tatil sezonunu Kıbrıs'ta açtı. Geçen haftayı Kıbrıs'ta geçiren Karadere, şimdi ise Antalya'ya uçtu. Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü isim, ilk olarak kırmızı bikinisi ile paylaşımda bulundu. Karadere sonra ise kızı ile pozunu yayınladı. İşte Nagihan Karadere'nin o paylaşımları...

takvim.com.tr
28.06.2023 16:02 - Son Güncelleme: 28.06.2023 16:02
Survivor Nagihan Karadere kırmızı bikinisi ile yayınladı! Kızıyla tatile çıkan Nagihan paylaşmaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu

Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın teklifi üzerine yeni sezonda Survivor'a katılacağını duyurmuştu.

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Survivor Nagihan Karadere kırmızı bikinisi ile yayınladı! Kızıyla tatile çıkan Nagihan paylaşmaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu

Survivor öncesi tatil yapan Nagihan Karadere, geçen hafta Kıbrıs'a gitti. Sezonu Kıbrıs'ta açan ünlü isim daha sonra ise rotasını Antalya'ya çevirdi.

Survivor Nagihan Karadere kırmızı bikinisi ile yayınladı! Kızıyla tatile çıkan Nagihan paylaşmaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu

Turizm cenneti olarak bilinen Belek'e uçan Karadere, kızı ile çıktığı tatilde güzel havanın tadını doyasıya çıkardı.

Survivor Nagihan Karadere kırmızı bikinisi ile yayınladı! Kızıyla tatile çıkan Nagihan paylaşmaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu

Tatilden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen ünlü isim, ilk olarak kırmızı bikinisi ile paylaşımda bulundu. Karadere sonra ise kızı ile pozunu yayınladı.

Survivor Nagihan Karadere kırmızı bikinisi ile yayınladı! Kızıyla tatile çıkan Nagihan paylaşmaya doyamadı! Sosyal medya onu konuştu

İşte o paylaşım...

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