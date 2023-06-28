Seda Sayan Barbie oldu çıktı! Eşi Çağlar Ökten'i öpücüklere boğduğu o pozlar ortalığı salladı: "Barbie rolü senin hakkın"
Seda Sayan Barbie oldu çıktı! Eşi Çağlar Ökten'i öpücüklere boğduğu o pozlar ortalığı salladı, "Barbie rolü senin hakkın" , "Barbie misin sen?" yorumları havada uçuştu. Eşiyle tatilde olan Seda Sayan paylaşımıyla dikkat çekti. Eşine olan sevgisi ile sık sık adından söz ettiren Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'i öperken çekildiği fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, 'Seda Sayan'ın kaç yaşında olduğu' araştırılmaya başlandı.
28.06.2023 15:50 - Son Güncelleme: 28.06.2023 16:01
"BARBIE ROLÜ SENİN HAKKIN"
Seda Sayan Barbie oldu çıktı! Eşi Çağlar Ökten'i öpücüklere boğduğu o pozlar ortalığı salladı.
Eşi Çağlar Ökten ile paylaşımlar yapan Seda Sayan'ın yaşının 60 olduğunu öğrenenler ise şoke oluyor.