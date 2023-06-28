Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan Safiye Soyman'ın Bodrum'daki evine bakın! Bahçesini gören imreniyor: "Tam keyiflik"
Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan Safiye Soyman'ın Bodrum'daki evine bakın! Bahçesini gören imreniyor. Çilelerle dolu bir hayat hikayesi olan Seda Sayan'ın 'Ahiretliğim' dediği Safiye Soyman şimdilerde Faik Öztürk ve iki evladıyla birlikte o günlerin acısını çıkartıyor. Hem İstanbul'da hem de Bodrum'da evi olan Safiye Soyman da Bodrum sezonunu açtı. İş için rotasını Bodrum'a çeviren Safiye Soyman'ın Bodrum'daki evini görenler ise mest oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...
"TAM KEYİFLİK"
Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan Safiye Soyman'ın Bodrum'daki evine bakın! Bahçesini gören imreniyor.
Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ile gündemden düşmeyen Safiye Soyman da yaz sezonunu açtı. Bodrum'a giden Safiye Soyman'ın evi sosyal medyada gündem oldu.
Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun kendisine yönelttiği, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna verdiği, "Tabii ki görücü usulü evlilik oldu. Önce ablamı istemeye gelmişlerdi. Annemin arkadaşının oğlu, memleketten Kırşehir'den. 'Ayşe Hanım'ın bir kızı var, gidelim görelim' diye düşünüyorlar... Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse yaşını büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar. Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki..."