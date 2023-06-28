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Haberler Magazin Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan Safiye Soyman'ın Bodrum'daki evine bakın! Bahçesini gören imreniyor: "Tam keyiflik"

Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan Safiye Soyman'ın Bodrum'daki evine bakın! Bahçesini gören imreniyor: "Tam keyiflik"

Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan Safiye Soyman'ın Bodrum'daki evine bakın! Bahçesini gören imreniyor. Çilelerle dolu bir hayat hikayesi olan Seda Sayan'ın 'Ahiretliğim' dediği Safiye Soyman şimdilerde Faik Öztürk ve iki evladıyla birlikte o günlerin acısını çıkartıyor. Hem İstanbul'da hem de Bodrum'da evi olan Safiye Soyman da Bodrum sezonunu açtı. İş için rotasını Bodrum'a çeviren Safiye Soyman'ın Bodrum'daki evini görenler ise mest oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...

28.06.2023 16:19 - Son Güncelleme: 28.06.2023 16:19
Faik Öztürk’le aşkı dillere destan olan Safiye Soyman’ın Bodrum’daki evine bakın! Bahçesini gören imreniyor: Tam keyiflik

"TAM KEYİFLİK"

Faik Öztürk'le aşkı dillere destan olan Safiye Soyman'ın Bodrum'daki evine bakın! Bahçesini gören imreniyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Faik Öztürk’le aşkı dillere destan olan Safiye Soyman’ın Bodrum’daki evine bakın! Bahçesini gören imreniyor: Tam keyiflik

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ile gündemden düşmeyen Safiye Soyman da yaz sezonunu açtı. Bodrum'a giden Safiye Soyman'ın evi sosyal medyada gündem oldu.

Faik Öztürk’le aşkı dillere destan olan Safiye Soyman’ın Bodrum’daki evine bakın! Bahçesini gören imreniyor: Tam keyiflik

13 yaşında evlendirilen Safiye Soyman'ın hayatı, ışıltılı olduğu kadar travmalarla da dolu.Televizyon ekranlarında ve magazinde Faik Öztürk ile renkli anlarına denk geldiğimiz Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün yatağa bağımlı hale gelmesiyle yıkıldı.

Faik Öztürk’le aşkı dillere destan olan Safiye Soyman’ın Bodrum’daki evine bakın! Bahçesini gören imreniyor: Tam keyiflik

1961 yılında Bolu'da Akpınar Mahallesi'nde bir gecekonduda doğan Safiye Soyma, görücü usulüyle evlendiği Ziya Akaröz'den Ümran adında bir kız, Harun adında bir oğlan dünyaya getirdi. Daha sonra 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşandı.

Faik Öztürk’le aşkı dillere destan olan Safiye Soyman’ın Bodrum’daki evine bakın! Bahçesini gören imreniyor: Tam keyiflik

Uzun yıllardır iş insanı Faik Öztürk ile birlikte olan Safiye Soyman, sunucu Lerzan Mutlu'nun kendisine yönelttiği, "13 yaşında evlendiriliyorsun. Ailenin senin isteğin dışında yaptığı bir şey miydi?" sorusuna verdiği, "Tabii ki görücü usulü evlilik oldu. Önce ablamı istemeye gelmişlerdi. Annemin arkadaşının oğlu, memleketten Kırşehir'den. 'Ayşe Hanım'ın bir kızı var, gidelim görelim' diye düşünüyorlar... Ablamın nişanlı olduğunu duyunca 'bırakalım ablayı küçük kızı isteyelim' diyorlar. Benim yaşım daha küçük, 'küçükse yaşını büyütürüz, gelinimiz olsun' diyorlar. Ablamdan daha görkemliydim, boylu poslu. Hiç '13 yaşında' demezsin. 'Seni istiyoruz' dediler. Annem ve babam, önce 'o çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki..."

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