RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Neslihan Atagül en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! Kayalık pozlarıyla biricik eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü kutladı

Neslihan Atagül en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! Kayalık pozlarıyla biricik eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü kutladı

Neslihan Atagül en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! Fatih Harbiye dizinde birlikte rol alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçen günlerde tatile çıktı. Atagül, eşiyle verdiği tatil pozlarını Instagram hesabında yayınlayarak Kadir Doğulu'nun doğum gününü kutladı. En cesur haliyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun yayınladığı pozlar ayrı paylaşımına düştüğü romantik not ayrı beğeni topladı. İşte Neslihan Atagül'ün biricik eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününe özel yaptığı o paylaşım...

20.04.2022 01:05 - Son Güncelleme: 20.04.2022 01:26
Neslihan Atagül en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! Kayalık pozlarıyla biricik eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü kutladı

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Neslihan Atagül en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! Kayalık pozlarıyla biricik eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü kutladı

Geçen günlerde tatile çıkan ünlü çiftten Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Neslihan Atagül en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! Kayalık pozlarıyla biricik eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü kutladı

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, eşi ile deniz kenarında verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Neslihan Atagül en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! Kayalık pozlarıyla biricik eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü kutladı

Atagül, paylaşımının altına ise "İyi ki doğdun sevgilim. Doğduğun gün kutlu, olduğun her gün şölen senin! Seni çok seviyorum" notunu ekledi.

Neslihan Atagül en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! Kayalık pozlarıyla biricik eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü kutladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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