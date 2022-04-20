Neslihan Atagül en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! Kayalık pozlarıyla biricik eşi Kadir Doğulu’nun doğum gününü kutladı
Neslihan Atagül en cesur haliyle deniz kenarından paylaştı! Fatih Harbiye dizinde birlikte rol alan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, geçen günlerde tatile çıktı. Atagül, eşiyle verdiği tatil pozlarını Instagram hesabında yayınlayarak Kadir Doğulu'nun doğum gününü kutladı. En cesur haliyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncunun yayınladığı pozlar ayrı paylaşımına düştüğü romantik not ayrı beğeni topladı. İşte Neslihan Atagül'ün biricik eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününe özel yaptığı o paylaşım...
20.04.2022 01:05 - Son Güncelleme: 20.04.2022 01:26
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.
Geçen günlerde tatile çıkan ünlü çiftten Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında eşi Kadir Doğulu'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.