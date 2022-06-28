Ayça Ayşin Turan ve sevgilisi Alp Navruz denizde dudak dudağa! Aşka geldiler birbirlerini öpücüklere boğdular Ayça'nın fiziği...
Ada Masalı adlı dizide tanışıp, roldeki aşklarını gerçek hayatlarına da taşıtan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz Bodrum'da tatilde. Bir süre aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili, dizinin finalinin ardından aşklarını resmi olarak ilan etmişti. Kasım 2021'de aşka dönüşen arkadaşlıklarının ardından magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri haline gelen Ayça Ayşin Turan ve sevgilisi Alp Navruz Bodrum'a samimi bir şekilde görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide başrol oynayan Alp Navruz (31) ile Ayça Ayşin Turan'ın (29) arkadaşlıkları aşka dönmüştü. İlk zamanlar aralarında bir şey olmadığını ısrarla dile getiren ikili, birkaç ay önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.
EV ARIYORLAR
Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da ev aradığı haberleriyle gündeme gelmişti. İlişkilerinde ileriye dönük bir adım atan aşıklar, tatillerini birlikte geçirmek için Kaz Dağları'nda ya da Urla'da ev arayışına girdiği iddia edilmişti. Gözlerden uzak bir aşk yuvası isteyen ikili, istedikleri gibi bir ev bulamazsa arsa alıp kendileri inşa edecekler.
ÜNLÜ ÇİFT TATİLDE
Yaklaşık bir yıldır meslektaşı Alp Navruz ile birlikte olan ve mutlu bir ilişki yaşayan Ayça Ayşin Turan önceki gün, Bodrum'da bir otelde görüntülendi. Ünlü çift güneş kremlerini sürerek güneşlendi.
ŞAKALAŞTILAR
Alp Navruz, daha sonra denize girmek için otelin iskelesine doğru hareket etti. Sevgilisi Navruz ile denize girmek için yanına giden Ayça Ayşin Turan iskelenin merdivenlerinden inerek kendini Bodrum'un serin sularına bıraktı. Alp Navruz, sevgilisi Ayça Ayşin Turan'a ayağıyla su atarak şakalaştı.
DENİZDE ROMANTİK ANLAR
Denizde romantik anlar yaşayan ünlü çift birbirlerini öpücüklere boğdu. Ayça Ayşin Turan bir ara sevgilisi Alp Navruz'un sırtına doğru çıkarak yüzdü.