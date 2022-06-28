Ayça Ayşin Turan ve sevgilisi Alp Navruz denizde dudak dudağa! Aşka geldiler birbirlerini öpücüklere boğdular Ayça’nın fiziği...

EV ARIYORLAR

Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da ev aradığı haberleriyle gündeme gelmişti. İlişkilerinde ileriye dönük bir adım atan aşıklar, tatillerini birlikte geçirmek için Kaz Dağları'nda ya da Urla'da ev arayışına girdiği iddia edilmişti. Gözlerden uzak bir aşk yuvası isteyen ikili, istedikleri gibi bir ev bulamazsa arsa alıp kendileri inşa edecekler.