Survivor Merve'yi siz bir de Instagram'da görün sevgilisiyle pozları olay ki ne olay! 11 yaşında annesinin sokağa attı Merve...
Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'te saç saça baş başa kavga çıkmış, gönüllüler takımı yarışmacıları Merve Yıldırım ve Asena Demirbağ birbirlerine girmişti. Merve daha sonra kırmızı takıma gönderilmişti. Önceki akşam yapılan birleşme partisi sonrası takımlar karıldı ve Merve Yıldırım yeniden mavi takıma gitti. Gözyaşlarına hakim olamayan Merve Yıldırım günün en çok merak edilen isimlerinden biri olurken hakkında araştırma yapanlar Instagram paylaşımları ve acılı hayat hikayesi karşısında şaşkına döndü.
29.03.2023 11:18 - Son Güncelleme: 29.03.2023 11:20
Survivor Ünlüler Gönüllüler birleşme partisi sonrası özel konseyle ekranlara geldi. Yarışmacılar birleşme partisinin ardından konseye geldi. Yeni takımların belli olduğu konseyde sevinenler ve üzülenler oldu.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Survivor işte şimdi tam anlamıyla başlıyor diye. Bu 8'den oluşan 2 takım yeni bir maceraya başlayacak. Hepinizi yenilenmiş görüyorum bu arada. Sanki Survivor'ın ilk günü gibiyiz. Yeni takımlarla başlayacaksınız." dedi. Acun Ilıcalı daha sonra yeni takımları açıkladı.