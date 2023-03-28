Köksal Engür'e veda! Leyla ile Mecnun'un Ak Sakallı Dede’siydi sanatçı dostları yalnız bırakmadı: "Seni tanımak bir onurdu"
Köksal Engür'e veda! Leyla ile Mecnun'un Ak Sakallı Dede'siydi sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür'den acı haber geldi. 77 yaşındaki İsmail Köksal Engür'ün ölüm nedeninin böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar olduğu öğrenildi. Sanat dünyası Köksal Engür'ün ölümüyle yasa boğulurken, sanatçılar usta isme vedalarıyla yürek sızlattı. Ünlü sanatçı için İstanbul Şakirin Camii'nde tören düzenlendi.
"SENİ TANIMAK BİR ONURDU"
Köksal Engür'e veda! Leyla ile Mecnun'un Ak Sakallı Dede'siydi, sanatçı dostları yalnız bırakmadı...
Seslendirme sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu Cengiz Bozkurt, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bozkurt, "Köksal Engür ağabeyimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
CENAZE TÖRENİ
Bozkurt, usta oyuncunun cenaze törenine ilişkin detayları da açıkladı. Cengiz Bozkurt, "Köksal Engür ağabeyimizin cenazesi bugün Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip yolun karşısındaki Karacaahmet Sultan Cemevi ve Karacaahmet Camii arasından girilen 8. adada defnedilecektir, sevenlerine duyurulur" dedi.