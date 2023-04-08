Survivor Merve'yi siz bir de Instagram'da görün sevgilisiyle pozları olay! 11 yaşında annesi sokağa atmış meğer...
Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'te saç saça baş başa kavga çıkmış, gönüllüler takımı yarışmacıları Merve Yıldırım ve Asena Demirbağ birbirlerine girmişti. Merve daha sonra kırmızı takıma gönderilmişti. Sonrasında takım yeniden oluşturulduğunda Merve, mavi takımın yolunu tutmuştu. Önceki akşam Merve ile Asena arasında yine sinirler gerildi. Tartışmanın ardından Merve sinir krizi geçirerek etrafı dağıttı, oyun alanının dışına çıktı.
08.04.2023 09:59 - Son Güncelleme: 08.04.2023 10:02
Survivor'ın önceki akşam yayınlanan bölümüne Merve ile Asena arasındaki tartışma ve ardından Merve'nin geçirdiği sinir krizi damgasını vurdu. Asena ile eşleşen Merve, oyunu Asena'nın kazanmasıyla oldukça gerildi. Asena'nın gülmesi sonrasında sinir krizi geçiren Merve'yi takım arkadaşları Halil ve Ertuğ sakinleştirmeye çalıştı.
"KENDİME SAYGIMI KAYBETTİM"
Ağlayarak oyun alanından çıkan Merve'yi Halil ve Ertuğ sakinleştirmeye çalıştı. Takım arkadaşlarına "Ben kendime olan saygımı kaybettim. Faul yapmasın diyorum yapıyor" diyerek sert çıktı.
Konseyde Acun Ilıcalı Asena'yı kesin bir dille uyardı. Ilıcalı Asena'ya "Survivor dışında gayet sempatiksin ama burada canavarlaşmana izin vermeyeceğim" dedi.