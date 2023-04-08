RAMAZAN İMSAKİYE
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Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi bakın kim çıktı! Önce Serenay Sarıkaya'yla barıştı dendi sonra Danla Bilic dendi ama hedef başka

Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya gibi güzellerle sevgili olan Kerem Bürsin'in son olarak Danla Bilic ile birlikte olduğu iddia edilmiş sonrasında Serenay Sarıkaya ile barıştığına dair bazı iddialar ortaya atılmıştı. Ancak gelin görün ki Kerem Bürsin sağ gösterip sol vurdu. Kerem Bürsin gönlünü bu kez başka bir sosyal medya fenomenine kaptırdı. Bakın o isim kim.

08.04.2023 10:00 - Son Güncelleme: 08.04.2023 10:02
Kerem Bürsin’in yeni sevgilisi bakın bu kez kim çıktı! Önce Serenay Sarıkaya’yla barıştı dendi sonra Danla Bilic dendi ama hedef başka

Kerem Bürsin'in adı bir süre önce sosyal medya fenomeni Danla Bilic'le anılmıştı.

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Kerem Bürsin’in yeni sevgilisi bakın bu kez kim çıktı! Önce Serenay Sarıkaya’yla barıştı dendi sonra Danla Bilic dendi ama hedef başka

Bilic, Kerem Bürsin ile çıkan aşk haberlerine açıklık getirmişti.

Kerem Bürsin’in yeni sevgilisi bakın bu kez kim çıktı! Önce Serenay Sarıkaya’yla barıştı dendi sonra Danla Bilic dendi ama hedef başka

"DÜNYANIN EN KOMİK OLAYI OLABİLİR"

Aracına binerken ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilic, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda, "Son ilişkimde SMS ile ayrıldım" cümleleri sorulunca Bilic, "Neyle ayrılacaktım?" diyerek kahkaha atmıştı.

Kerem Bürsin’in yeni sevgilisi bakın bu kez kim çıktı! Önce Serenay Sarıkaya’yla barıştı dendi sonra Danla Bilic dendi ama hedef başka

Ardından Bürsin'in eski aşkı Serenay Sarıkaya ile barıştığı söyleniyordu ama ünü oyuncu sağ gösterip sol vurdu.

Kerem Bürsin’in yeni sevgilisi bakın bu kez kim çıktı! Önce Serenay Sarıkaya’yla barıştı dendi sonra Danla Bilic dendi ama hedef başka

Hürriyet'in haberine göre; yakışıklı oyuncu Mehtap Algül ile birlikteymiş.

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