Kuşum Aydın'ın son halini görenlerin nutku tutuldu ilk yorum Pınar Altuğ'dan! Sosyal medya yıkıldı: "Nasıl kilo verdi resmen gençleşmiş"
Kuşum Aydın'ın son halini görenlerin nutku tutuldu ilk yorum Pınar Altuğ'dan! Sosyal medya yıkıldı, "Nasıl kilo verdi resmen gençleşmiş" yorumları havada uçuştu. Kilo alan ve estetikleriyle değişime uğrayan Kuşum Aydın, geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı'ya, hamile olduğunu iddia eden sevgilisini aramak için çıkmak istediğini belirtmesiyle herkesi şoke etmişti. Kuşum Aydın son halini, "Evet zayıfladım ama yolun yarısındayım, devam ediyorum" notuyla paylaştı görenler tanıyamadı.
Kuşum Aydın'ın son halini görenlerin nutku tutuldu ilk yorum Pınar Altuğ'dan! Sosyal medya yıkıldı, "Nasıl kilo verdi resmen gençleşmiş" yorumları havada uçuştu.
Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular son haliyle herkesi şoke etti. Geçirdiği sayısız estetik operasyonlardan sonra bir hayli değişen ve kilo alan Kuşum Aydın'ın son halini görenler şaştı kaldı.
Asıl adı Muharrem Aydın Uğurlular olan ve Kuşum Aydın lakabıyla bilinen sanatçı, geçtiğimiz yıllarda üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı.
"SEVGİLİM BENDEN HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"
Yıllar önce yaptığı bir açıklamada 'Çocuğum yok. Olma ihtimali var ama bilmiyorum'' diyen Kuşum Aydın, henüz 20'li yaşlarındayken İsviçreli sevgilisinin 'Ben hamile kaldım'' diye kalabalık bir ortamda bağırdığını söylemişti. Bir dönem, çocuğunun olup olmadığını gerçekten çok merak ettiğini ifade eden Aydın, ''Yıllar sonra bir çocuğumun ortaya çıkma ihtimali var mı bilmiyorum'' demişti.
Mide aemliyatı geçiren ve kilo veren Kuşum Aydın son halini paylaştı. Kuşum Aydın'ın bu halini görenler gözlerine inanamadı.