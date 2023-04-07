Kuşum Aydın'ın son halini görenlerin nutku tutuldu ilk yorum Pınar Altuğ'dan! Sosyal medya yıkıldı: "Nasıl kilo verdi resmen gençleşmiş"

"SEVGİLİM BENDEN HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Yıllar önce yaptığı bir açıklamada 'Çocuğum yok. Olma ihtimali var ama bilmiyorum'' diyen Kuşum Aydın, henüz 20'li yaşlarındayken İsviçreli sevgilisinin 'Ben hamile kaldım'' diye kalabalık bir ortamda bağırdığını söylemişti. Bir dönem, çocuğunun olup olmadığını gerçekten çok merak ettiğini ifade eden Aydın, ''Yıllar sonra bir çocuğumun ortaya çıkma ihtimali var mı bilmiyorum'' demişti.