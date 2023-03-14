Survivor Merve'nin acılarla dolu hayatı 11 yaşında sokağa atıldı! Sevgilisiyle pozları olay! Asena'yla saç saça baş başa kavga eden Merve Yıldırım...
Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'te saç saça baş başa kavga çıkmış, gönüllüler takımı yarışmacıları Merve Yıldırım ve Asena Demirbaş birbirlerine girmişti. Gönüllüler takımı kızları arasında 'İspiyonculuk' iddiasıyla başlayan kavga sonrası sette ortalık karışmıştı. Kavga sonrası Merve, gönüllüler takımından ünlüler takımına geçiş yapmıştı. Survivor Merve hakkında araştırma yapanlarsa şaşırtan detaylarla karşılaştı. Sevgilisiyle Instagram'da olay yaratan paylaşımlara imza atan Merve'nin hayatı tam bir dram.
14.03.2023 09:15 - Son Güncelleme: 14.03.2023 09:17
İkili kelimenin tam anlamıyla saç saça baş başa kavga etmişlerdi.
Konu Söylemezsem Olmaz programında da ele alındı. 'Özlem, açlık, kan şekeri... İnsanları böyle bir ortama kapatınca böyle şeyler yaşanabilir. Acun Ilıcalı yıllardır bunu yapıyor!' ifadeleri kullanıldı.