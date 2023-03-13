2000 yılında evlat edinmişti! Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı'nın son haline bakın! 23 yaşında genç bir kadın oldu
Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şarkıcının 1999 yılından bu yana gözü gibi baktığı kızının son hali görenleri şaşırttı. 23 yaşına gelen Ayşe Nazlı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ayşe Nazlı annesi Nilüfer ile sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Son olarak Ayşe Nazlı ve annesi Nilüfer Nişantaşı'nda görüntülendi.
13.03.2023 08:40 - Son Güncelleme: 13.03.2023 08:40
Son Arzum, Taa Uzak Yollardan, Caddelerde Rüzgar, Başıma gelenler ve daha nicesiyle hafızalara kazınan şarkıcı Nilüfer, tarih 2000'leri gösterdiğinde çocuk esirgeme kurumundan kendisine bir kız çocuğu evlatlık edindi.
Reha Muhtar'ın da bir röportajında "Ayşe bana 'baba' dedi. Beni babası olarak benimsedi. Nilüfer hanımdan ayrılmış olsam bile O benim çocuğumdur" dediği Ayşe Nazlı, büyüyüp genç kız oldu.