Ponçik Arda'nın son haline bakın! Kayıplara karışmıştı Aliye'nin Arda'sı Ayberk Koçar koskocaman delikanlı oldu eski halinden eser kalmadı!
Bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri de, Atv ekranlarında yayınlanan aliye dizisiydi. 2000'li yıllara damga vuran dizinin başrollerinde Sanem Çelik ve Halit Ergenç yer alıyordu. Dizinin çocuk oyuncuları o dönem fazlasıyla revaçta olsa da sonra ortalardan kayboldular. Özellikle o döneme sevimliliğiyle damgasını vuran, Arda karakterine hayat veren Ayberk Koçar. Ekranlardan elini eteğini çeken Ayberk Koçar'ı son haliyle tanımanız ise neredeyse imkansız.
13.03.2023 09:50 - Son Güncelleme: 13.03.2023 09:50
Dizide rol aldığı sırada henüz 4 yaşında olan ve sevimli halleri ile dikkatleri üzerine çeken Ayberk Koçar, artık büyüdü ve kocaman bir delikanlı oldu.
Yıllar önce "Çocuklarım olmadan asla" sloganıyla ekrana gelen Aliye dizisinin çocuk yıldızı Ayberk Koçar, seneler sonra ortaya çıktı.
İşte başta Ayberk Koçar olmak üzere çocuk yıldızların yıllar içerisindeki değişimleri.