RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor Merve Aydın’ın oğluna bakın gören hayran kaldı! Meğer o da kameralar önündeymiş! Anne-oğul aynı projede bile yer almış...

Survivor Merve Aydın’ın oğluna bakın gören hayran kaldı! Meğer o da kameralar önündeymiş! Anne-oğul aynı projede bile yer almış...

Survivor Merve Aydın'ın oğluna bakın gören hayran kaldı! Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, çekimleri Dominik'te yapılan Survivor All Star tüm hızıyla devam ederken yarışmanın fenomen yarışmacılarından Merve Aydın gündeme geldi. Ünlüler takımında bulunan atlet Merve Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Mehmet Akif Filiz ile mutlu bir evlilik sürdüren fenomen yarışmacının özellikle ailesi merak konusu oldu. Aydın'ın bir dönem birlikte kamera karşısına geçip aynı projede yer aldığı oğlunu görenler ise hayran kaldı. İşte Survivor'a 3 kez katılan Merve Aydın'ın sosyal medyada ilgi odağı olan biricik oğlu...

10.04.2022 00:19 - Son Güncelleme: 10.04.2022 00:19
Survivor Merve Aydın’ın oğluna bakın gören hayran kaldı! Meğer o da kameralar önündeymiş! Anne-oğul aynı projede bile yer almış...

Survivor All Star'da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Merve Aydın'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Merve Aydın’ın oğluna bakın gören hayran kaldı! Meğer o da kameralar önündeymiş! Anne-oğul aynı projede bile yer almış...

Mehmet Akif Filiz ile mutlu bir evlilik sürdüren fenomen yarışmacının özellikle ailesi merak konusu oldu.

Survivor Merve Aydın’ın oğluna bakın gören hayran kaldı! Meğer o da kameralar önündeymiş! Anne-oğul aynı projede bile yer almış...

Aydın'ın bir dönem birlikte kamera karşısına geçip aynı projede yer aldığı oğlunu görenler ise hayran kaldı.

Survivor Merve Aydın’ın oğluna bakın gören hayran kaldı! Meğer o da kameralar önündeymiş! Anne-oğul aynı projede bile yer almış...

Bir giyim markası için kamera karşısına geçen anne-oğlun pozları sosyal medyayı sallarken Aydın'ın biricik oğlu sevimli halleriyle ilgi odağı oldu.

Survivor Merve Aydın’ın oğluna bakın gören hayran kaldı! Meğer o da kameralar önündeymiş! Anne-oğul aynı projede bile yer almış...

İşte başta Merve Aydın olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

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