Celil Nalçakan bakın aslen nereliymiş! Memleketini duyan inanamadı! Kardeşlerim’in oğlu Kaan için gözyaşı döken Akif’i...
Celil Nalçakan bakın aslen nereliymiş! Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de Akif karkaterini canlandıran Celil Nalçakan, son bölümde sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Eren Ören'in canlandırdığı Kaan karakterinin babası Akif'e hayat veren oyuncu, duygusal sahneleriyle yürekleri dağladı. Başarılı oyunculuk performansıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Nalçakan'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, oyuncunun özellikle memleketini merak ederek "Celil Nalçakan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Celil Nalçakan'ın memleketi...
09.04.2022 23:34 - Son Güncelleme: 09.04.2022 23:34
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Akif karakteriyle büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Celil Nalçakan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.