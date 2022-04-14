Survivor Mert'in sevgilisi denen Makbule ve Yasin Obuz son dakika bombasını patlattı! Neler oluyor Sude Burcu duyarsa kahrolur
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karışmıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştı. Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Mert Öcal'ın adaya veda etti ve şimdilik olayda sular dindi. Ancak dışarısı fokur fokur kaynıyor. Yasin Obuz bu kez son dakika bombasını patlatan taraftı.
14.04.2022 16:05 - Son Güncelleme: 14.04.2022 16:05
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.
Mert Öcal'ın yarışmadan elenmesinin ardından yarışmada şimdilik sular duruldu durulmasına ama yarışmacılar elendikçe dışarı kaynamaya başlıyor. Bu bombayı patlatan tarafsa Yasin Obuz oldu.
Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde uarışmaya veda eden Yasin Obuz, Makbule Şakalakoğlu'yla bir araya geldi.