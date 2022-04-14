Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya hamile mi? İlk oğlu Fikret Ali’yi kucağına alalı 3 yıl olmuştu...

"BİZDE HİÇBİR ŞEY BASKIYLA YÜRÜMÜYOR"

Eşi Ali Atay'ın saç ektirdiği haberlerinin hatırlatılması üzerine Kaya, "Ne saçma sapan bir haberdi, 'yaptığınız baskı ile yaptı' diye. Bizde hiçbir şey baskıyla yürümüyor. Biraz güldük o habere. Yok öyle bir şey, kimse kimseye baskı yapmadı" ifadelerini kullandı.