Ali Atay'ın eşi Hazal Kaya hamile mi? İlk oğlu Fikret Ali'yi kucağına alalı 3 yıl olmuştu...
Ali Atay'ın eşi Hazal Kaya hamile mi? İlk oğlu Fikret Ali'yi kucağına alalı 3 yıl olmuştu... 2019 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Ali Atay ile Hazal Kaya, aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Geçtiğimiz gün Levent'te bir menajerlik şirketinden çıkarken görüntülenen Hazal Kaya, 2. çocuk sorusuna bakın ne yanıt verdi.
14.04.2022 15:48 - Son Güncelleme: 14.04.2022 16:04
2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünya evine giren, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, geçtiğimiz gün Levent'te bir menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi.
"BİZDE HİÇBİR ŞEY BASKIYLA YÜRÜMÜYOR"
Eşi Ali Atay'ın saç ektirdiği haberlerinin hatırlatılması üzerine Kaya, "Ne saçma sapan bir haberdi, 'yaptığınız baskı ile yaptı' diye. Bizde hiçbir şey baskıyla yürümüyor. Biraz güldük o habere. Yok öyle bir şey, kimse kimseye baskı yapmadı" ifadelerini kullandı.
İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...