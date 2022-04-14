RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ali Atay'ın eşi Hazal Kaya hamile mi? İlk oğlu Fikret Ali'yi kucağına alalı 3 yıl olmuştu...

Ali Atay'ın eşi Hazal Kaya hamile mi? İlk oğlu Fikret Ali'yi kucağına alalı 3 yıl olmuştu...

Ali Atay'ın eşi Hazal Kaya hamile mi? İlk oğlu Fikret Ali'yi kucağına alalı 3 yıl olmuştu... 2019 yılında dünyaevine giren oyuncu çift Ali Atay ile Hazal Kaya, aynı yıl oğulları Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Geçtiğimiz gün Levent'te bir menajerlik şirketinden çıkarken görüntülenen Hazal Kaya, 2. çocuk sorusuna bakın ne yanıt verdi.

14.04.2022 15:48 - Son Güncelleme: 14.04.2022 16:04
Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya hamile mi? İlk oğlu Fikret Ali’yi kucağına alalı 3 yıl olmuştu...

İlk oğlu Fikret Ali'yi kucağına alalı 3 yıl olmuştu... Ali Atay'ın eşi Hazal Kaya hamile mi?

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Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya hamile mi? İlk oğlu Fikret Ali’yi kucağına alalı 3 yıl olmuştu...

2019'da kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünya evine giren, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan Hazal Kaya, geçtiğimiz gün Levent'te bir menajerlik şirketinden çıkarken görüntülendi.

Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya hamile mi? İlk oğlu Fikret Ali’yi kucağına alalı 3 yıl olmuştu...

"BİZDE HİÇBİR ŞEY BASKIYLA YÜRÜMÜYOR"

Eşi Ali Atay'ın saç ektirdiği haberlerinin hatırlatılması üzerine Kaya, "Ne saçma sapan bir haberdi, 'yaptığınız baskı ile yaptı' diye. Bizde hiçbir şey baskıyla yürümüyor. Biraz güldük o habere. Yok öyle bir şey, kimse kimseye baskı yapmadı" ifadelerini kullandı.

Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya hamile mi? İlk oğlu Fikret Ali’yi kucağına alalı 3 yıl olmuştu...

"FİKRET ALİ KOCAMAN OLDU"

Oğlu Fikret Ali hakkında da konuşan Kaya, "İyi o da, kocaman oldu. Ellerinizden öper" dedi. "Kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Bakalım inşallah, ne güzel olur" karşılığını verdi.

Ali Atay’ın eşi Hazal Kaya hamile mi? İlk oğlu Fikret Ali’yi kucağına alalı 3 yıl olmuştu...

İşte Hazal Kaya ile Ali Atay'ın oğlu Fikret başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...

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