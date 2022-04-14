Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamilelik pozlarını sıcak sıcak paylaştı! Doğuma günler kala Başak: "En duygusal fotoğraflarım"
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamilelik pozlarını sıcak sıcak paylaştı! Doğuma günler kala Başak Dizer Instagram'dan peş peşe yayınladı. Hamileliğinde 8.5 ayı geride bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi "Seni beklerken" notuyla paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. Ünlülerden Başak'a yorum yağdı... İşte Kurt Efe Tatlıtuğ'un dünyaya gelmeden önceki son halleri...
14.04.2022 16:38 - Son Güncelleme: 14.04.2022 16:48
"EN DUYGUSAL FOTOĞRAFLARIM"
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamilelik pozlarını sıcak sıcak paylaştı! Doğuma günler kala Başak Dizer'den gelen yeni kareler gündeme bomba gibi düştü.
2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 8,5 aylık hamile olan Başak Dizer, sosyal medya hesabından takipçilerini heyecanlandıran paylaşımlar yaptı.
KARNI BURNUNDA POZLARINI PAYLAŞTI
Doğuma günler kala büyüyen karnıyla kamera karşısına geçen Başak Dizer, farklı kıyafet ve mekanlarda pozlar verdi. Dizer, paylaşımına "Seni beklerken" notunu düştü.