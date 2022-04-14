RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamilelik pozlarını sıcak sıcak paylaştı! Doğuma günler kala Başak: "En duygusal fotoğraflarım"

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamilelik pozlarını sıcak sıcak paylaştı! Doğuma günler kala Başak: "En duygusal fotoğraflarım"

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamilelik pozlarını sıcak sıcak paylaştı! Doğuma günler kala Başak Dizer Instagram'dan peş peşe yayınladı. Hamileliğinde 8.5 ayı geride bırakan Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi "Seni beklerken" notuyla paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düştü. Ünlülerden Başak'a yorum yağdı... İşte Kurt Efe Tatlıtuğ'un dünyaya gelmeden önceki son halleri...

14.04.2022 16:38 - Son Güncelleme: 14.04.2022 16:48
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamilelik pozlarını sıcak sıcak paylaştı! Doğuma günler kala Başak: En duygusal fotoğraflarım

"EN DUYGUSAL FOTOĞRAFLARIM"

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamilelik pozlarını sıcak sıcak paylaştı! Doğuma günler kala Başak Dizer'den gelen yeni kareler gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamilelik pozlarını sıcak sıcak paylaştı! Doğuma günler kala Başak: En duygusal fotoğraflarım

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 8,5 aylık hamile olan Başak Dizer, sosyal medya hesabından takipçilerini heyecanlandıran paylaşımlar yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamilelik pozlarını sıcak sıcak paylaştı! Doğuma günler kala Başak: En duygusal fotoğraflarım

KARNI BURNUNDA POZLARINI PAYLAŞTI

Doğuma günler kala büyüyen karnıyla kamera karşısına geçen Başak Dizer, farklı kıyafet ve mekanlarda pozlar verdi. Dizer, paylaşımına "Seni beklerken" notunu düştü.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamilelik pozlarını sıcak sıcak paylaştı! Doğuma günler kala Başak: En duygusal fotoğraflarım

Dizer'in heyecanını paylaştığı fotoğraflarına Müge Boz, Kıvanç Kasabalı, Meriç Aral, Cansu Tosun ve Nilgün Belgün gibi isimlerden yorum yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer hamilelik pozlarını sıcak sıcak paylaştı! Doğuma günler kala Başak: En duygusal fotoğraflarım

BEBEKLERİNE KURT ADINI VERECEKLER

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura'nın setinde aşk yaşamaya başlayan çift, çocuklarına diziden esinlenerek Kurt Efe adını koymaya karar verdi.

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