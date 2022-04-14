Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer hamilelik pozlarını sıcak sıcak paylaştı! Doğuma günler kala Başak: "En duygusal fotoğraflarım"

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. 8,5 aylık hamile olan Başak Dizer, sosyal medya hesabından takipçilerini heyecanlandıran paylaşımlar yaptı.