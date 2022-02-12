Survivor Mert'in aşk sicili çok kabarık sevgilileri arasında yok yok! 2022 All-Star'a Sude Burcu ve Makbule ihanetiyle damga vurdu
Survivor Mert Öcal skandalıyla çalkalanıyor.... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkarken, Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Aşk üçgeniyle sosyal medyaya damgasını vuran Mert Öcal bir dönemin hızlı çapkınlarından. Bakın eski sevgilileri arasında kimler kimler var.
12.02.2022 15:03
- Son Güncelleme: 12.02.2022 15:05