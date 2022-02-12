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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yasak aşk iddialarından sonra ilk kez yakalandı! Namus ve onur davası açmıştı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yasak aşk iddialarından sonra ilk kez yakalandı! Namus ve onur davası açmıştı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in adı yasak aşk iddiasına karışmıştı. Sosyal medya fenomeni Cansu Nur Çufalı, eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini üç farklı kadınla aldattığını açıkladı. İddiasına göre bunlardan biri de Yasmin Erbil'di. Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya Yasmin'den jet yanıt gelmiş, Erbil, "İnsanları yapmadığı şeylerle böyle suçlayamazsınız. Adımı da lekelemeye çalışamazsınız. " demişti. Sonrasında namus ve onur davası açan Yasmin Erbil önceki gün yürüyüş yaparken kameralara yakalandı. Bakın söz konusu iddialar hakkında ne dedi.

12.02.2022 14:38 - Son Güncelleme: 12.02.2022 14:38
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yasak aşk iddialarından sonra ilk kez yakalandı! Namus ve onur davası açmıştı
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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yasak aşk iddialarından sonra ilk kez yakalandı! Namus ve onur davası açmıştı

Oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil hakkında şaşkına çeviren bir iddia ortaya atılmıştı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yasak aşk iddialarından sonra ilk kez yakalandı! Namus ve onur davası açmıştı

Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre; Yasmin Erbil, ünlü bir influencer ile evli olan bir tekstilciyle sevgiliydi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yasak aşk iddialarından sonra ilk kez yakalandı! Namus ve onur davası açmıştı

Instagram paylaşımlarıyla tanınan Cansu Nur Çufalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Yusuf Yosi Özlevi'nin kendisini ünlü bir oyuncuyla aldattığını iddia etmişti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil yasak aşk iddialarından sonra ilk kez yakalandı! Namus ve onur davası açmıştı

Söylemezsem Olmaz adlı programda bu ismin, oyuncular Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kendileri gibi oyunculuk yapan kızları Yasmin Erbil olduğu iddia edilmişti.

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