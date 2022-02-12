Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler köşeye sıkıştı borç batağı ortalığı karıştırdı! Milyonluk borç ödenmeyince harekete geçti
Ünlü şarkıcı aradığı aşkı Mehmet'te buldu. 'Dinçerler' soyadını almak için geçtiğimiz günlerde 'evet' diyen Hadise'nin yüzüğünün fiyatı çok konuşulmuştu. Ancak bu evlilik teklifi tam da Mehmet Dinçerler ve ailesini ekonomik olarak zor günler geçirmesinin üstüne gelince ortalık karışmıştı. Bir de Mehmet Dinçerler'in Instagram hesabını kapatması üzerine tuz biber olmuştu olayların. Geçtiğimiz günler açıklama yapan Mehmet Dinçerler borcun kendisine ait olmadığını söylemişti. Mehmet Dinçerler'in borçlarıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Özel bir banka, Dinçerler ve babası Burhan Dinçerler'in 10 milyon liralık borcu ödemediği gerekçesiyle harekete geçti.
Son günlerde aile şirketine ait borç iddiaları sebebiyle gündemde olan iş insanı ve Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Açıklamada babası ve amcasının ortak oldukları şirketin borçları için kefil olduğunu belirten Dinçerler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
MEHMET DİNÇERLER'İN ORTALIĞI KARIŞTIRAN AÇIKLAMASI
Hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram hesabını kapatan Mehmet Dinçerler, Twitter hesabından yazılı bir açıklama yapmıştı.
"Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır."