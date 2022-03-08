Survivor Mert'e altından kalkamayacağı sözler 'seni evine gönderir bitse ne olur bitmese ne olur' Sevgilisi Sude Burcu ile...
Survivor Mert Öcal skandalıyla çalkalanıyor.... TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkarken, Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Survivor'da tüm bunlar yaşanırken, dışarıda da flaş bir takım gelişmeler yaşanıyor. Onlardan biri de Kısmetse Olur adlı programla tanınan Semih Kurtulmuş'tan geldi...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor. Yarışmada bunlar yaşanırken, dışarıda öyle birinden öyle bir yorum geldi ki bir anda ortalık karıştı.
Bir dönem Kısmetse Olur adlı programla ekranlarda boy gösteren Semih Kurtulmuş, bir süredir Twitter hesabından Survivor yorumları yapıyor. Kurtulmuş bu kez Mert ile Anıl'ın kavgasında, Mert'i hedef aldı.
Eşi ve kızıyla sakin bir hayat süren Semih Kurtulmuş'un Mert Öcal'ı hedef alan bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. İşte Semih Kurtulmuş'un o sözleri: