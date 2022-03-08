"Yeşilçam zamanında güzel olmak önemliydi" diyen Hülya Avşar'dan bomba sözler: "Kırışmış kadın çok cazibeli..."
"Yeşilçam zamanında güzel olmak önemliydi" diyen Hülya Avşar'dan bomba sözler geldi. Magazin gündeminden düşmeyen Hülya Avşar, önceki gün Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet ederken eskiden güzel olmanın önemli olduğunu vurgulayan sanatçı, "Hafif kırışmış kadın çok cazibeli, şimdi kimin kaç yaşında olduğunu anlamıyorsunuz" sözleri ile dikkat çekti. İşte Avşar kızından gelen çok konuşulacak açıklamalar...
"KIRIŞMIŞ KADIN ÇOK CAZİBELİ"
"Yeşilçam zamanında güzel olmak önemliydi" diyen Hülya Avşar'dan bomba sözler geldi. Belgrad Ormanında yürüyüş yaparken objektiflere takılan Hülya Avşar, adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Cemal Güzelce'yle alakalı iddialara, "O konularla alakalı söylenecek hiçbir şey yok. Daha ne söyleyeyim, konuşmam" dedi.
"HEMEN KAPTIM"
Albüm için stüdyoya gireceğini söyleyen Avşar, "Yarın stüdyoya gireceğim, bir single çıkarıyorum. Çok severek okuyacağım bir şarkı. Yeni bir şarkı olacak. Bir aranjörün şarkısı, eşiyle birlikte yapmışlar. Ben hemen kaptım. En geç birkaç aya çıkar. Yarın şarkıyı okuyabilirsem, girip okumadan çıkmak var bir de... Havanda olmuyorsun bir şey olmuyor, yarın okursam en fazla bir aya çıkar. Hareketli bir şarkı değil, orta karar diyelim. Beş altı aydır şarkı arayışı içerisindeyim zaten, bir türlü içime sinmiyordu, bu sindi. Bu şarkıyı çok sevdim" şeklinde konuştu.
"SAHNEDEN KEYİF ALIYORUM"
Sahneleri devam eden Hülya Avşar, "Bu aralar sahneye çok yüklendim, çok keyif alıyorum. İnsanlarla yüz yüze olmak enteresan bir duygu. Televizyon ve sinemanın dışında böyle yüz yüzesin, o enerjiyi almaya insanın ihtiyacı oluyor. Tiyatro yapıyor olsam, onlar çok şanslı bu konuda, seyirciyle yüz yüze bütün tepkileri görüyorlar, çok iyi oluyor" dedi.
"SIYRILAN BİRKAÇ KİŞİ"
"Tiyatro yapmak ister misiniz?" sorusuna sanatçı, "Tiyatronun prova kısmı çok zor ve uzun. Sadece tiyatroyla ilgileniyor olsam iyi de o biraz zorluyor insanı açıkçası. Sadece ona bir seneni ayırman lazım. Tiyatroyu da çok seviyorum, yaparım herhalde. Benim tek kişilik tiyatro oyunumdan sonra henüz öyle bir şey yapmadım" diye konuştu.