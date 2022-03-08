"Yeşilçam zamanında güzel olmak önemliydi" diyen Hülya Avşar'dan bomba sözler: "Kırışmış kadın çok cazibeli..."

"HEMEN KAPTIM"

Albüm için stüdyoya gireceğini söyleyen Avşar, "Yarın stüdyoya gireceğim, bir single çıkarıyorum. Çok severek okuyacağım bir şarkı. Yeni bir şarkı olacak. Bir aranjörün şarkısı, eşiyle birlikte yapmışlar. Ben hemen kaptım. En geç birkaç aya çıkar. Yarın şarkıyı okuyabilirsem, girip okumadan çıkmak var bir de... Havanda olmuyorsun bir şey olmuyor, yarın okursam en fazla bir aya çıkar. Hareketli bir şarkı değil, orta karar diyelim. Beş altı aydır şarkı arayışı içerisindeyim zaten, bir türlü içime sinmiyordu, bu sindi. Bu şarkıyı çok sevdim" şeklinde konuştu.