Survivor Mert'e altından kalkamayacağı sözler 'her yerde sevgilin var inşallah elenirsin' Batuhan'la gırtlak gırtlağa kavga sonrası...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All-Star'da, Nisa Bölükbaşı'nın takım arkadaşı Sude Burcu'yu Mert Öcal hakkında uyarması sonrası ortalık karıştı. Bu olayla birlikte Sude Burcu ile Mert Öcal arasında bir ilişki olduğu ortaya çıkarken, Nisa'ya göre Mert aynı zamanda eski Survivor yarışmacılarından birini de aynı anda idare ediyor. Survivor'da Batuhan Karacakaya ile kavgasıyla bir kez daha gündeme gelen Mert Öcal'a eski Survivor yarışmacılarından Sahra Işık, çok ağır ifadeler kullandı. İşte detaylar...
18.03.2022 12:34 - Son Güncelleme: 18.03.2022 12:34
TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022'de son günlerin en çok konuşulan olayı Mert Öcal ile Sude Burcu'nun bir türlü akıl sır ermeyen ilişkisi. Yarışmaya yedeklerden dahil olan Nisa Bölükbaşı'nın iddiasına göre Mert Öcal, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ediyor.