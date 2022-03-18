Ebru Şallı paylaştı herkes o detaya kilitlendi! Uğur Akkuş'tan boşanmaya karar veren Ebru ne kadar net olduğunu gösterdi
Ebru Şallı paylaştı herkes o detaya kilitlendi! Uğur Akkuş'tan boşanmaya karar veren Ebru ne kadar net olduğunu gösterdi... Magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberinin ardından Ebru Şallı Instagram'dan peş peşe paylaşımlar yaptı. Yüzüğünü çıkarttığı görülen Ebru, böylece hem haberleri doğruladı hem de kararında ne kadar net olduğunu göstermiş oldu.
Ebru Şallı paylaştı herkes o detaya kilitlendi! Uğur Akkuş'tan boşanmaya karar veren Ebru ne kadar net olduğunu paylaşımıyla gösterdi...
2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Son dakika haberine göre Şallı, Akkuş'a boşanma davası açtı.
ÖNCE SOY İSİM SİLİNDİ
Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı. Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı, hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.
ARDINDAN YÜZÜK ÇIKTI
Boşanma haberlerinin ardından çekimden paylaşımlar yapan Ebru Şallı'nın yüzüğünü çıkardığı görüldü.