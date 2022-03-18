Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'e 'sevgilinden ayrıl gel dedi' iddialarına ilk kez yanıt verdi: "Ben karşımda bekar bir erkek tanıdım"

Sayan bu iddialara 2. Sayfa programına gönderdiği ses kaydı ile yanıt verdi. Seda Sayan bomba iddia hakkında, "Bir şeyler karşısında albüm sözü vermiş olmam hem bana hakaret hem de Çağlar'ın müzisyen kimliğine hakaret! Seda Sayan ben karşımda bekar bir erkek tanıdım 5 yıl önce evliliğini resmi olarak noktalamış ve bir çocuğu olan erkekle evleniyorum rica ediyorum beni kimseyle muhattap etmeyin lütfen." dedi.