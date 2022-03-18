Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'e 'sevgilinden ayrıl gel dedi' iddialarına ilk kez yanıt verdi: "Ben karşımda bekar bir erkek tanıdım"
Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'e 'sevgilinden ayrıl gel dedi' iddialarına ilk kez yanıt verdi. Önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşen iddia ve fotoğrafların ardından yapacağı açıklama merak edilen ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten ve ilişkisi hakkında bakın neler söyledi...
"BEN KARŞIMDA BEKAR BİR ERKEK TANIDIM"
Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten'e 'sevgilinden ayrıl gel dedi' iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Seda Sayan 7. evliliğini yapacağı sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik haberini canlı yayında milyonlara duyurdu. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile sürpriz evlilik kararına ilişkin magazin kulislerinde bir kez daha bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı.
Sayan bu iddialara 2. Sayfa programına gönderdiği ses kaydı ile yanıt verdi. Seda Sayan bomba iddia hakkında, "Bir şeyler karşısında albüm sözü vermiş olmam hem bana hakaret hem de Çağlar'ın müzisyen kimliğine hakaret! Seda Sayan ben karşımda bekar bir erkek tanıdım 5 yıl önce evliliğini resmi olarak noktalamış ve bir çocuğu olan erkekle evleniyorum rica ediyorum beni kimseyle muhattap etmeyin lütfen." dedi.
Seda Sayan ile evlilik kararı aldığı Çağlar Ökten hakkında olay iddia önceki gün ortaya atıldı. Fotoğrafların ortaya çıkması ile Seda Sayan'ın, Çağlar Ökten'in sevgilisiyle ayrılmasına neden olduğu ileri sürüldü.