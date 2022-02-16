Meryem Uzerli kızlarıyla tatile çıktı o pozlar ortalığı salladı! Biricik kızları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu
Meryem Uzerli kızlarıyla tatile çıktı o pozlar ortalığı salladı! Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını duyuran Meryem Uzerli, kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile tatil için Dubai'ye gitti. Ünlü oyuncu, kızlarıyla havuzda geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Uzerli'nin kızları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olurken Lara Jemine'nin annesi ile benzerliği dikkat çekti. İşte Meryem Uzerli ve kızlarının tatil pozları...
16.02.2022 01:52
- Son Güncelleme: 16.02.2022 01:52