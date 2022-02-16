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Haberler Magazin Meryem Uzerli kızlarıyla tatile çıktı o pozlar ortalığı salladı! Biricik kızları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu

Meryem Uzerli kızlarıyla tatile çıktı o pozlar ortalığı salladı! Biricik kızları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu

Meryem Uzerli kızlarıyla tatile çıktı o pozlar ortalığı salladı! Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını duyuran Meryem Uzerli, kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile tatil için Dubai'ye gitti. Ünlü oyuncu, kızlarıyla havuzda geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi. Uzerli'nin kızları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olurken Lara Jemine'nin annesi ile benzerliği dikkat çekti. İşte Meryem Uzerli ve kızlarının tatil pozları...

16.02.2022 01:52 - Son Güncelleme: 16.02.2022 01:52
Meryem Uzerli kızlarıyla tatile çıktı o pozlar ortalığı salladı! Biricik kızları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını duyuran Meryem Uzerli, 2014 yılında Lara'yı, geçen sene ise Lily Koi'yi dünyaya getirmişti.

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Meryem Uzerli kızlarıyla tatile çıktı o pozlar ortalığı salladı! Biricik kızları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Oyuncu özellikle kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Meryem Uzerli kızlarıyla tatile çıktı o pozlar ortalığı salladı! Biricik kızları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Meryem Uzerli o paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi. Ailesiyle birlikte tatil için Dubai'ye giden oyuncu, kızlarıyla verdiği eğlenceli pozları Instagram hesabında yayınladı.

Meryem Uzerli kızlarıyla tatile çıktı o pozlar ortalığı salladı! Biricik kızları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu

Uzerli'nin kızları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı olurken Lara Jemine'nin annesi ile benzerliği dikkat çekti.

Meryem Uzerli kızlarıyla tatile çıktı o pozlar ortalığı salladı! Biricik kızları sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu

İşte başta Meryem Uzerli olmak üzere ünlü isimler ve çocukları...

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