Buse Varol ve Alişan'ın boşanacakları iddia edilirken Buse'siz eğlence! Ayrılık nedeni ve boşanma talebi herkesi şoke etmişti
2018 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un günlerdir boşanacağı iddia ediliyordu. Çift, kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlamış, ortaya çıkan görüntüler ise ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Alişan ile Buse Varol'un sessiz sedasız boşanma dilekçesi verdiği ortaya çıkmış sonrasında da alyanssız görüntüsü olay olmuştu. Kızları Eliz'in doğum günlerini ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un ayrı evlerde yaşamaya başladığı iddia edildi. Önceki gün ise ünlü şarkıcı Alişan, oğlu ve kızıyla birlikte vakit geçirdi. Yüzüğünü çıkarmadığı görülen ünlü şarkıcının yanında yine eşinin olmaması dikkat çekti.
16.02.2022 10:18
- Son Güncelleme: 16.02.2022 10:18
Buse Varol ve Alişan'ın evleri ayırdıkları ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Bir süredir boşanma haberleri ile de sık sık gündeme gelen çiftin resmi işlemlere başladığı konuşuluyordu.
Ailesiyle birlikte yemek yiyen ünlü şarkıcı, yemek sonunda fotoğraf çekildi. Fotoğrafta Buse Varol'un olmadığı da görüldü.