Buse Varol ve Alişan’ın boşanacakları iddia edilirken Buse’siz eğlence! Ayrılık nedeni ve boşanma talebi herkesi şoke etmişti

Ortaya atılan çeşitli iddialar karşısında özel hayatıyla ilgili açıklamalar yapan Alişan, bazı sıkıntılar yaşadıklarını dile getirmişti. Alişan, "Her ailede yaşanabilecek sorunlar bunlar, daha önce de söyledim. Olabilir, bundan sonrası için bir şey olursa zaten söyleriz" ifadelerini kullanmıştı.