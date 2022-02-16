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Haberler Magazin Buse Varol ve Alişan'ın boşanacakları iddia edilirken Buse'siz eğlence! Ayrılık nedeni ve boşanma talebi herkesi şoke etmişti

Buse Varol ve Alişan'ın boşanacakları iddia edilirken Buse'siz eğlence! Ayrılık nedeni ve boşanma talebi herkesi şoke etmişti

2018 yılında görkemli bir düğün ile nikah masasına oturan Alişan ile Buse Varol'un günlerdir boşanacağı iddia ediliyordu. Çift, kızları Eliz'in 1. yaş gününü ayrı ayrı kutlamış, ortaya çıkan görüntüler ise ayrılık iddialarını güçlendirmişti. Alişan ile Buse Varol'un sessiz sedasız boşanma dilekçesi verdiği ortaya çıkmış sonrasında da alyanssız görüntüsü olay olmuştu. Kızları Eliz'in doğum günlerini ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol'un ayrı evlerde yaşamaya başladığı iddia edildi. Önceki gün ise ünlü şarkıcı Alişan, oğlu ve kızıyla birlikte vakit geçirdi. Yüzüğünü çıkarmadığı görülen ünlü şarkıcının yanında yine eşinin olmaması dikkat çekti.

16.02.2022 10:18 - Son Güncelleme: 16.02.2022 10:18
Buse Varol ve Alişan’ın boşanacakları iddia edilirken Buse’siz eğlence! Ayrılık nedeni ve boşanma talebi herkesi şoke etmişti

Buse Varol ve Alişan'ın evleri ayırdıkları ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Bir süredir boşanma haberleri ile de sık sık gündeme gelen çiftin resmi işlemlere başladığı konuşuluyordu.

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Buse Varol ve Alişan’ın boşanacakları iddia edilirken Buse’siz eğlence! Ayrılık nedeni ve boşanma talebi herkesi şoke etmişti

Ortaya atılan çeşitli iddialar karşısında özel hayatıyla ilgili açıklamalar yapan Alişan, bazı sıkıntılar yaşadıklarını dile getirmişti. Alişan, "Her ailede yaşanabilecek sorunlar bunlar, daha önce de söyledim. Olabilir, bundan sonrası için bir şey olursa zaten söyleriz" ifadelerini kullanmıştı.

Buse Varol ve Alişan’ın boşanacakları iddia edilirken Buse’siz eğlence! Ayrılık nedeni ve boşanma talebi herkesi şoke etmişti

BUSE'SİZ EĞLENCE

Önceki gün ünlü şarkıcı, oğlu ve kızı ile vakit geçirdi.

Buse Varol ve Alişan’ın boşanacakları iddia edilirken Buse’siz eğlence! Ayrılık nedeni ve boşanma talebi herkesi şoke etmişti

Alişan'ın yanında eşi Buse Varol'un olmaması dikkat çekti.

Buse Varol ve Alişan’ın boşanacakları iddia edilirken Buse’siz eğlence! Ayrılık nedeni ve boşanma talebi herkesi şoke etmişti

Ailesiyle birlikte yemek yiyen ünlü şarkıcı, yemek sonunda fotoğraf çekildi. Fotoğrafta Buse Varol'un olmadığı da görüldü.

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