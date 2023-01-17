Survivor kazanı kaynıyor "Aşk adamız hayırlı olsun yeni Aleyna Poyraz" Survivor 2023 Tunga ve Aleyna sarmaş dolaş
Masterchef'in final yapmasının ardından Survivor 2023 resmen başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının mücadele verdiği yarışma programında bazı yarışmacılar fazlasıyla dikkat çekiyor. Onlardan biri de Tunga Sayan olmuştu. Genç yarışmacı Survivor 2021'de yarışan ve şimdilerde Yasmin Erbil'le aşk yaşayan Yiğit Poyraz'a benzetilmişti. Bu benzerlik izleyiciler tarafından devam ettirileceğe benziyor. Özellikle Aleyna ile olan sarmaş dolaş halleri yine 2021 sezonundaki Aleyna ile Poyraz'a benzetilince olanlar oldu.
17.01.2023 10:02 - Son Güncelleme: 17.01.2023 10:02
2006'dan beri her yıl TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor, yeni sezonda yepyeni bir formatla izleyici karşısına çıktı.
Gönüllüler Takımı yarışmacıları arasında yer alan Tunga Sayan ve Aleyna Elibol'un yakınlaşması sosyal medyada gündem oldu.