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Haberler Magazin Acun'un serveti dudak uçuklatmıştı... Survivor 2023 yarışmacıları bakın ne kadar alıyormuş! Berdan Mardini'nin Survivor ücretini duyan şaştı kaldı

Acun'un serveti dudak uçuklatmıştı... Survivor 2023 yarışmacıları bakın ne kadar alıyormuş! Berdan Mardini'nin Survivor ücretini duyan şaştı kaldı

Acun'un serveti dudak uçuklatmıştı... Survivor 2023 yarışmacılarının aldığı ücreti duyanlar şaştı kaldı. Her yıl olduğu gibi Survivor 2023'e de havalı giriş yaptı. Yarışmacılarıyla dikkat çeken Survivor 2023 'ünlüler, gönüllüler ve fenomenler' olarak 3 ayrı takım mücadeleye başladı, yarışmacıların alacağı ücret merak konusu oldu. İddialara göre Berdan Mardini tüm yarışmacıları geride bırakacak bir ücret alıyor. İşte Survivor'da kazanılan para...

17.01.2023 09:38 - Son Güncelleme: 17.01.2023 09:48
Acun’un serveti dudak uçuklatmıştı... Survivor 2023 yarışmacıları bakın ne kadar alıyormuş! Berdan Mardini’nin Survivor ücretini duyan şaştı kaldı

Acun'un serveti dudak uçuklatmıştı... Survivor 2023 yarışmacıları bakın ne kadar alıyormuş! Berdan Mardini'nin Survivor ücretini duyan şaştı kaldı.

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Acun’un serveti dudak uçuklatmıştı... Survivor 2023 yarışmacıları bakın ne kadar alıyormuş! Berdan Mardini’nin Survivor ücretini duyan şaştı kaldı

Servetiyle dudak uçuklatan Acun Ilıcalı her yıl olduğu gibi Survivor 2023'e de havalı giriş yaptı.

Acun’un serveti dudak uçuklatmıştı... Survivor 2023 yarışmacıları bakın ne kadar alıyormuş! Berdan Mardini’nin Survivor ücretini duyan şaştı kaldı

Survivor yarışması heyecanlı bir başlangıç yaparken yarışmacılara dair bir detay sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacıların alacakları haftalık ücret gündemde. Berdan Mardini alacağı ücretle tüm isimlerin önüne geçti.

Acun’un serveti dudak uçuklatmıştı... Survivor 2023 yarışmacıları bakın ne kadar alıyormuş! Berdan Mardini’nin Survivor ücretini duyan şaştı kaldı

SURVIVOR 2023 KADROSU

ÜNLÜLER

Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken, Berdan Mardini, Ümir Erdim

Acun’un serveti dudak uçuklatmıştı... Survivor 2023 yarışmacıları bakın ne kadar alıyormuş! Berdan Mardini’nin Survivor ücretini duyan şaştı kaldı

GÖNÜLLÜLER

Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga, Walison, Kardelen

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