Erotik sahnelerin vazgeçilmezi Yeşilçam'ın 'bayan popo'su Sevtap Parman! Son halini gören tanıyamıyor Kadir İnanır'a 'boynundan öpüvereyim' demişti...

''ŞÖYLE BOYNUNDAN BİR ÖPÜVEREYİM''

Yeşilçam yolcuğunda en çok etkilendiği ismin Kadir İnanır olduğunu söyleyen yıldız, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Karşılıklı sahnelerim varsa, Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim sete. "E, Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun. İç geçiriyorsun tabii. "Şöyle boynundan bir öpüvereyim" diyorsun. Evet, profesyonel olmalıyız oyuncular olarak. Ama bir de gerçekler var. Biz çok duygusal insanlarız."