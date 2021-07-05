Survivor kavgası bitmiyor 'Nefret ediyorum o kızdan çingenenin teki!' Ayşe Yüksel'e ağza alınmayacak sözler Nisa Bölükbaşı...

Survivor bitiyor kavgası bitmiyor... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri de genç yarışmacı Ayşe Yüksel olmuştu. Başarılı performansıyla göz dolduran Ayşe Yüksel final koltuğuna oturmuş ancak yarışmaya 3'ncü olarak veda etmişti. Yarışma süresince girdiği polemiklerle bilinen ve rekabet nedeniyle yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla arası açılan Ayşe Yüksel'e ağza alınmayacak sözler, Survivor 2020'nin flaş isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı'dan gelmişti. Barış Murat Yağcı'yla yaşadığı aşkla çok konuşulan Nisa Bölükbaşı önce Ayşe Yüksel hakkında salladı sonra da Aleyna Kalaycıoğlu'yla bir araya geldi. İşte detaylar...

05.07.2021 10:28 - Son Güncelleme: 05.07.2021 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





