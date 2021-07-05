Survivor kavgası bitmiyor 'Nefret ediyorum o kızdan çingenenin teki!' Ayşe Yüksel'e ağza alınmayacak sözler Nisa Bölükbaşı...
Survivor bitiyor kavgası bitmiyor... Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri de genç yarışmacı Ayşe Yüksel olmuştu. Başarılı performansıyla göz dolduran Ayşe Yüksel final koltuğuna oturmuş ancak yarışmaya 3'ncü olarak veda etmişti. Yarışma süresince girdiği polemiklerle bilinen ve rekabet nedeniyle yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla arası açılan Ayşe Yüksel'e ağza alınmayacak sözler, Survivor 2020'nin flaş isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı'dan gelmişti. Barış Murat Yağcı'yla yaşadığı aşkla çok konuşulan Nisa Bölükbaşı önce Ayşe Yüksel hakkında salladı sonra da Aleyna Kalaycıoğlu'yla bir araya geldi. İşte detaylar...
05.07.2021 10:28
- Son Güncelleme: 05.07.2021 10:28
Survivor'daki kavgaların ardı arkası kesilmiyor. Survivor 2021 fazlasıyla olaylı geçmişti. Bu olaylar diğer sezonlara da sıçradı. Survivor 2021 ve Survivor 2020 yarışmacıları arasında kavga çıktı.
Survivor 2021'in flaş isimlerinden biri oldu Ayşe Yüksel. 20 yaşındaki yarışmacı performansıyla adından söz ettirirken sık sık girdiği polemiklerle de biliniyordu.
Yarışmanın başında yakın arkadaşı olan Aleyna Kalaycıoğlu'yla arası açılan Ayşe Yüksel final dörtlüsünde yer almış ancak şampiyonlukla buluşamamıştı. Ayşe Yüksel ve Aleyna Kalaycıoğlu kavgasında saflar belli oluyor. Bu kez devreye Nisa Bölükbaşı girdi.
Survivor 2020'nin çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı son olarak Barış Murat Yağcı'yla olan ayrılığıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.
Önceki gün Ayşe Yüksel hakkında konuşan Nisa Bölükbaşı, Ayşe Yüksel hakkında öyle ifadeler kullandı ki yenir yutulur cinsten değil.