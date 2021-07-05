Futbolcu Arda Turan yeniden baba mı oluyor? 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan Turan'dan hamilelik açıklaması!
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın ortaya çıkan görüntüsü hamilelik iddialarını da beraberinde getirdi. "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda 5 çocuk istediğimi açıkça söyledim" açıklaması ile hafızalara kazınan Aslıhan Turan'ın oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'a kardeş mi geliyor? İşte sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aslıhan Doğan Turan'ın hamilelik iddialarına verdiği yanıt...
ARDA TURAN YENİDEN BABA MI OLUYOR?
2018 yılında Aslıhan Doğan ile dünyaevine giren Arda Turan 3. kez baba mı olacak? Katıldığı bir davette, karnındaki şişlik ile dikkat çeken Aslıhan Doğan Turan, yeniden hamile olduğu iddiası gündeme geldi. Gözler çifte çevrilirken, hayatlarıyla ilgili detaylar merak konusu oldu.
ASLIHAN TURAN HAMİLE Mİ?
Eşi Arda Turan ile bir davete katılan ve karnındaki şişlik dikkati çeken Aslıhan Turan'ın yeniden hamile olduğu iddia edildi. Bunun üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapan Turan, "Hamileyken hamile gibi gözükmeyen, hamile değilken hamile gibi gözüken tek insanım. Tebrikler..." diyerek, oluşan görüntünün elbisenin kumaşından kaynaklandığını ifade etti.