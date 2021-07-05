Futbolcu Arda Turan yeniden baba mı oluyor? 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan Turan'dan hamilelik açıklaması!

ASLIHAN TURAN HAMİLE Mİ?

Eşi Arda Turan ile bir davete katılan ve karnındaki şişlik dikkati çeken Aslıhan Turan'ın yeniden hamile olduğu iddia edildi. Bunun üzerine sosyal medyadan bir açıklama yapan Turan, "Hamileyken hamile gibi gözükmeyen, hamile değilken hamile gibi gözüken tek insanım. Tebrikler..." diyerek, oluşan görüntünün elbisenin kumaşından kaynaklandığını ifade etti.