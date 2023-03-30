RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Selami Şahin hastalığa mı yakalandı? 'Demans mı yoksa Kart Horoz mu?' Ofisine davet ettiği mağdur kadınlardan peş peşe itiraflar: "Bilmeyen yok..."

Selami Şahin hastalığa mı yakalandı? 'Demans mı yoksa Kart Horoz mu?' Ofisine davet ettiği mağdur kadınlardan peş peşe itiraflar: "Bilmeyen yok..."

Selami Şahin hastalığa mı yakalandı merak ediliyor. Demans mı yoksa Kart Horoz sendromu mu? Ofisine davet ettiği mağdur kadınlardan peş peşe itiraflar geldi. 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in, Etiler'de bir AVM önünde yoldan geçen kadınları kolundan tutup ofisine davet ettiği görüntüleri olay yaratırken Selami Şahin ve ailesinden haberi yalanlayan bir açıklama gelmişti. Konuyla ilgil peş peşe mağdur kadınlardan itiraflar gelirken Selami Şahin hakkında Kart Horoz yorumları yapılmaya başladı.

30.03.2023 09:31 - Son Güncelleme: 30.03.2023 09:35
Selami Şahin hastalığa mı yakalandı? ’Demans mı yoksa Kart Horoz mu?’ Ofisine davet ettiği mağdur kadınlardan peş peşe itiraflar: Bilmeyen yok...

'DEMANS MI YOKSA KART HOROZ MU?'

Selami Şahin hastalığa mı yakalandı merak ediliyor. Ofisine davet ettiği mağdur kadınlardan peş peşe itiraflar geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Selami Şahin hastalığa mı yakalandı? ’Demans mı yoksa Kart Horoz mu?’ Ofisine davet ettiği mağdur kadınlardan peş peşe itiraflar: Bilmeyen yok...

Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili görüntüler magazin gündemine damgasını vurdu.

Selami Şahin hastalığa mı yakalandı? ’Demans mı yoksa Kart Horoz mu?’ Ofisine davet ettiği mağdur kadınlardan peş peşe itiraflar: Bilmeyen yok...

Magazin gündemini sarsan manşetin ardından tüm sabah magazin programları haberi masaya yatırıp tartıştı.

Selami Şahin hastalığa mı yakalandı? ’Demans mı yoksa Kart Horoz mu?’ Ofisine davet ettiği mağdur kadınlardan peş peşe itiraflar: Bilmeyen yok...

Etiler'deki ünlü bir AVM'nin karşısında ofisi olan sanatçıdan bölgede oturan kadınlar rahatsız. Bunun nedeni ise Şahin'in yoldan geçen kadınlara karşı flörtöz tavırlar sergilemesi.

Selami Şahin hastalığa mı yakalandı? ’Demans mı yoksa Kart Horoz mu?’ Ofisine davet ettiği mağdur kadınlardan peş peşe itiraflar: Bilmeyen yok...

'ELİNİ BIRAKMIYOR'
Sabah'ın haberine göre ismini vermek istemeyen iki kadın şu açıklamayı yaptı:

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