Selami Şahin hastalığa mı yakalandı? 'Demans mı yoksa Kart Horoz mu?' Ofisine davet ettiği mağdur kadınlardan peş peşe itiraflar: "Bilmeyen yok..."
Selami Şahin hastalığa mı yakalandı merak ediliyor. Demans mı yoksa Kart Horoz sendromu mu? Ofisine davet ettiği mağdur kadınlardan peş peşe itiraflar geldi. 74 yaşındaki ünlü sanatçı Selami Şahin'in, Etiler'de bir AVM önünde yoldan geçen kadınları kolundan tutup ofisine davet ettiği görüntüleri olay yaratırken Selami Şahin ve ailesinden haberi yalanlayan bir açıklama gelmişti. Konuyla ilgil peş peşe mağdur kadınlardan itiraflar gelirken Selami Şahin hakkında Kart Horoz yorumları yapılmaya başladı.
30.03.2023 09:31 - Son Güncelleme: 30.03.2023 09:35
'DEMANS MI YOKSA KART HOROZ MU?'
Selami Şahin hastalığa mı yakalandı merak ediliyor. Ofisine davet ettiği mağdur kadınlardan peş peşe itiraflar geldi.
Selami Şahin'in Etiler'deki ünlü bir AVM'nin önünü mesken edinip yoldan geçen genç kadınları ofisine davet etmesiyle ilgili görüntüler magazin gündemine damgasını vurdu.