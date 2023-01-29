Survivor kamera arkası ifşasının ardından o görüntü alay konusu olmuştu... Berdan Mardini’den ilk kare! Gizemli sevgilisi bakim?

Adada kamera arkasında yemek verilip verilmediğine dair de konuşan Mardini "Hep rivayettir dolaşır ya 'Orada kesin arkadan Yemek veriyorlardır' diye, o söyleyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim. Survivor'da yemek verseler bana verirlerdi, birinin boğazını sıkacaktım artık. Bir 2 hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık" dedi.