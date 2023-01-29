Survivor kamera arkası ifşasının ardından o görüntü alay konusu olmuştu... Berdan Mardini'den ilk kare! Gizemli sevgilisi bakim?
Survivor kamera arkası ifşasının ardından o görüntü alay konusu olmuştu... Berdan Mardini'den ilk kare geldi, herkes gizemli sevgilinin kim olduğunu merak etti. Yarışma şartlarına dayanamayan ve adadan ayrılan Berdan Mardini 15 günde 6 kilo verdiğini söyledi ardından kamera arkasına dair o bilgiyi paylaştı. Açıklamalarıyla gündemdeyken ortaya çıkan görüntüyle alay konusu olan Berdan Mardini, sevgilisiyle de ilk karesini yayınladı.
29.01.2023 16:22 - Son Güncelleme: 29.01.2023 16:28
GİZEMLİ SEVGİLİ BAKİM?
Survivor kamera arkası ifşasının ardından o görüntü alay konusu olmuştu... Berdan Mardini'den ilk kare geldi.
"CIRCIR OLDUM"
Berdan Mardini'den Survivor ifşası! Elendikten sonra itiraf etti kamera arkasında yemek var mı? Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin "Survivor" macerası kısa sürdü. Dominik'te çekilen yarışmadan yaşadığı rahatsızlık sonrası ayrılan Berdan Mardini Türkiye'ye döndü.
Adada kamera arkasında yemek verilip verilmediğine dair de konuşan Mardini "Hep rivayettir dolaşır ya 'Orada kesin arkadan Yemek veriyorlardır' diye, o söyleyen arkadaşı yakalarsam öpeceğim. Survivor'da yemek verseler bana verirlerdi, birinin boğazını sıkacaktım artık. Bir 2 hafta daha kalsaydım birbirimizi yerdik orada artık" dedi.