Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için bakın ne kadar istiyor
Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için fiyat belirleyen Serdar Ortaç, şimdilerde Beykoz, Kanlıca gibi semtlerde denize sıfır yalı arayışında... Ünlü şarkıcı 2016'da tam 15 milyon TL'ye aldığı evi bakın şimdi kaça satıyor. İşte Serdar Ortaç'ın evi...
29.01.2023 15:29 - Son Güncelleme: 29.01.2023 15:37
Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için bakın ne kadar istiyor...
Kumar ve nafaka borçlarıyla uzun süre gündeme gelen Serdar Ortaç, İstinye'deki evini iddialara göre satışa çıkardı. 750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu olduğu bilinen İstinye'deki evi için harekete geçen Serdar Ortaç, 2. Sayfa'nın haberine göre, 82 milyon TL istiyor.
2016 YILINDA 15 MİLYON TL'YE ALMIŞTI
Serdar Ortaç uzun yıllar her ay 120 bin TL ödediği İstinye'deki ikiz villasını eski eşi Chloe ile oturmak için 2016'da tam 15 milyon TL'ye almıştı.