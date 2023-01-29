Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için bakın ne kadar istiyor...

Kumar ve nafaka borçlarıyla uzun süre gündeme gelen Serdar Ortaç, İstinye'deki evini iddialara göre satışa çıkardı. 750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu olduğu bilinen İstinye'deki evi için harekete geçen Serdar Ortaç, 2. Sayfa'nın haberine göre, 82 milyon TL istiyor.