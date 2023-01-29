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Haberler Magazin Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için bakın ne kadar istiyor

Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için bakın ne kadar istiyor

Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için fiyat belirleyen Serdar Ortaç, şimdilerde Beykoz, Kanlıca gibi semtlerde denize sıfır yalı arayışında... Ünlü şarkıcı 2016'da tam 15 milyon TL'ye aldığı evi bakın şimdi kaça satıyor. İşte Serdar Ortaç'ın evi...

29.01.2023 15:29 - Son Güncelleme: 29.01.2023 15:37
Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için bakın ne kadar istiyor

Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için bakın ne kadar istiyor...

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Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için bakın ne kadar istiyor

Kumar ve nafaka borçlarıyla uzun süre gündeme gelen Serdar Ortaç, İstinye'deki evini iddialara göre satışa çıkardı. 750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu olduğu bilinen İstinye'deki evi için harekete geçen Serdar Ortaç, 2. Sayfa'nın haberine göre, 82 milyon TL istiyor.

Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için bakın ne kadar istiyor

Sağlık sorunlarıyla da gündeme gelen Ortaç'ın hayali ise bir yalıda oturmak... Şarkıcı takipçilerine "Avrupa Yakası'ndan taşınıyorum. Beykoz, Kavacık, Kanlıca'da denize sıfır bir yalı olabilir. Karşı tarafta satılık kiralık varsa haber verin" dedi.

Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için bakın ne kadar istiyor

2016 YILINDA 15 MİLYON TL'YE ALMIŞTI

Serdar Ortaç uzun yıllar her ay 120 bin TL ödediği İstinye'deki ikiz villasını eski eşi Chloe ile oturmak için 2016'da tam 15 milyon TL'ye almıştı.

Serdar Ortaç denize sıfır yalı için kolları sıvadı! 750 metrekare, 8 oda, 4 salon içinde yok yok! Saray yavrusu evi için bakın ne kadar istiyor

Geçtiğimiz aylarda 15 milyon lira borç ödedikten sonra İstinye'deki evini satacağına dair iddialar gündemdeyken Seren Serengil de ünlü şarkıcı için bir iddiada bulundu.

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